51 992 кримінальні провадження за звинуваченнями у шахрайстві відкрили за 8 місяців 2024 року, повідомив Опендатабот.

Як змінилася кількість нових справ за шахрайство від початку 2024 року

Наразі кількість відкритих справ на 13% менша, ніж за аналогічний період у 2023 році, коли було відкрито рекордну кількість справ за ст. 190 ККУ "Шахрайство".

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Вже з травня нових проваджень поменшало в 1,4 раза, а в серпні зафіксували найнижчу кількість нових справ за шахрайство цьогоріч, тобто лише 2980 проваджень, що майже втричі менше, ніж на початку року.

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Водночас більше справ тепер доходять до суду: за цей рік уже 12 572 - 24% від усіх відкритих справ цього року, а у 2023 році цей показник складав лише 14%.

Інфографіка: Опендатабот

Скільки справ за шахрайство відкрили станом на червень 2024 року

38 204 кримінальні провадження щодо шахрайства відкрили в Україні за п’ять місяців 2024 року.

На той момент це було в 1,6 раза більше, ніж за весь 2021 рік, коли було відкрито 23 847 справ.

Понад 7 тис. або 18% усіх зареєстрованих справ у 2024 року дійшли до суду, а понад 4,5 тис. справ закрили.

За перші 3 місяці цього року відкрили на 20% більше справ про шахрайство у порівнянні до відповідного періоду у 2023, як повідомляв Опендатабот.