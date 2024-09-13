Фінляндія поставить Україні більше військової техніки. 13 вересня президент Фінляндії Александер Стубб підтримав відповідну пропозицію уряду.

Новий пакет допомоги оцінюється у близько 118 мільйонів євро, повідомила пресслужба Міністерства оборони Фінляндії.

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Допомога від Фінляндії на €118 млн: що отримає Україна

У 25-ому пакеті допомоги Україна отримає військову техніку на близько 118 мільйонів євро.

Загалом Фінляндія поставила Україні військової техніки на загальну суму 2,3 млрд євро.

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«Розвиток війни в Україні продовжує бути серйозним. Як і обіцяла, Фінляндія продовжить надавати матеріальну допомогу. Наше повідомлення країнам-партнерам полягає в тому, що ми не повинні здаватися», – сказав міністр оборони Антті Хаккянен.

З міркувань безпеки більшої інформації про допомогу надаватися не буде.

Зазначається, що при прийнятті рішення про надання допомоги фінський уряд врахував потреби України та ресурси власних Збройних сил.

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У Фінляндії не бачать передумов для відкриття кордону з Росією

На думку прем’єр-міністра Фінляндії Петтері Орпа, наразі немає можливості знову відкрити східний кордон із Росією.

Водночас прийнятий закон про депортацію позитивно вплинув на зниження міграційного тиску. У липні президент Фінляндії Александр Стубб затвердив так званий закон про депортацію у Фінляндії, який бореться з будь-яким потенційним гібридним впливом з боку РФ.

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За словами міністерки закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен, відносини її країни з Росією будуть заморожені доти, доки країна-агресор продовжує війну в Україні та порушує міжнародне право.