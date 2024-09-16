Російський ракетний удар по цивільному судну з вантажем пшениці для Єгипту відбувся поза українським зерновим коридором, повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

Де відбулась атака Росії на корабель із зерном 12 вересня − подробиці

За словами Плетенчука, це вже не перший такий випадок − минулого року мала місце подібна ситуація.

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"... Це не змінює самого факту, що росіяни поцілили у цивільне судно, незалежно від того, чи це є наслідком безвідповідального застосування зброї, чи це спрямована атака. В будь-якому разі інцидент цей відбувся поза межами нашого зернового коридору", − наголосив речник ВМС.

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Він додав, що український зерновий коридор працює стабільно, а більша його частина проходить територіальними водами країн-членів Північноатлантичного альянсу, через що там Росія не наважується створювати подібні інциденти.

"Окрім того, ці судна, зазвичай, під іноземними прапорами, і серед лідерів, які користуються послугами нашого зернового коридору, Китай на першому місці, Іспанія − на другому", − наголосив Плетенчук.

За його словами, протикорабельна ракета Х-22 є застарілим зразком озброєння, який уже навряд чи виробляють. Також для того, щоб його запускати, використовується стратегічна авіація − цього разу це був Ту-22, що свідчить про те, що тактична авіяція росіян не наважується близько підходити до українського узбережжя.

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Росія вдарила по судну з пшеницею для Єгипту в Чорному морі − що відомо

12 вересня російська армія завдала ракетного удару по цивільному судну, що перевозило зерно з України до Єгипту Чорним морем.

Унаслідок удару постраждав вантаж пшениці, проте обійшлося без людських втрат.

Після атаки Росії на судно із зерном у Чорному морі в ООН засудили будь-які напади на цивільних осіб та інфраструктуру, незалежно від їхнього місця.

8 листопада російська армія завдала ракетного удару по цивільному судну під прапором Ліберії під час його заходу в один із портів Одещини.