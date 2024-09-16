14 і 15 вересня в Києві зафіксували три температурні рекорди, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Температурні рекорди в Києві у вересні − подробиці

Мінімальна температура повітря 14 вересня у столиці виявилася найвищою для цього дня, оскільки не опустилася нижче 17,1°С, тобто так вона перевищила рекордне значення 2011 року на 0,6°С.

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Так само й мінімальна температура повітря 15 вересня у столиці виявилася найвищою, знизившись до 19,4°С. Попереднє рекордне значення 1909 року було перевищене на 1,9°С.

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Середньодобова температура повітря також виявилася найвищою та склала 23,3°С, що перевищило попередній рекорд того ж дня 1909 року на 0,2°С, а кліматичну норму – на 7,7°С.

Від початку вересня у столиці зафіксували шість температурних рекордів.

У Києві вересень розпочався з температурного рекорду

У столиці 3 вересня зафіксували рекорд максимальної середньодобової температури повітря – +24,5℃.

За даними обсерваторії імені Срезневського, цей показник на 0,6℃ перевершив попередній рекорд для цього дня 2015 року. Кліматична норма загалом була перевищена на 7,2℃.

У рейтингу найтепліших за весь час метеорологічних спостережень серпень 2024 року посів третє місце. Найспекотнішим за час проведення спостережень залишається серпень 2010 року (середня температура +24,6°С).