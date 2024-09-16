Варшава почне фінансувати чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України за межами Євросоюзу, повідомила "Європейська правда", цитуючи міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.

Польща фінансуватиме чеську ініціативу із закупівлі снарядів для ЗСУ

"У нас є політичне рішення виділити 50 млн євро цього року і ще 50 млн наступного. Але є деякі технічні, адміністративні та правові питання, пов'язані з державним агентством стратегічних резервів", – пояснив Сікорський.

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За його словами, країнам Заходу не варто сприймати всерйоз російські ядерні погрози через рішення про зняття далекобійних обмежень для України.

Водночас міністр додав, що українські чоловіки мобілізаційного віку не повинні були б отримувати соціальні виплати у країнах ЄС.

У Чехії готові продовжувати пошуки боєприпасів для України по світу, але потрібні кошти

Чехія заявила, що в повному обсязі дотримується своїх обіцянок у рамках власної ініціативи щодо забезпечення України боєприпасами. Однак для її продовження потрібна фінансова підтримка від партнерів.

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Завдяки чеській ініціативі протягом липня-серпня в Україну доставили 100 тис. боєприпасів. Наразі до чеської ініціативи долучилось 18 країн, 15 з яких вже зробили внески.

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Як повідомляло Міноборони Чехії, у межах чеської ініціативи закупівлі боєприпасів для України оплачено вже близько 500 тисяч артснарядів. Вони мають бути доставлені до кінця року.

У лютому Чехія повідомила про наявність близько 800 тис. одиниць боєприпасів у третіх країнах, які члени Європейського Союзу можуть закупити й надіслати Україні. Ще в травні чеський уряд уклав контракти на купівлю 180 тисяч снарядів для подальшої передачі Україні. Потім планувалося законтрактувати ще 300 тисяч.

До цього проєкту долучилися близько 20 країн (від Канади, Німеччини та Нідерландів до Польщі), завдяки чому з'явилася можливість надати ЗСУ 500 тисяч артилерійських снарядів.