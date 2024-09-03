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Росія сьогодні вночі здійснила цілеспрямований масований обстріл об’єктів залізничної інфраструктури України, повідомляє Укрзалізниця на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією пресслужби УЗ, були атаковані інфраструктура та рухомий склад у Сумській та Дніпропетровській областях.

«На щастя, обійшлось без жертв … Жодного пасажирського рейсу не було скасовано, продовжуємо рух», – наголосили в «Укрзалізниці».

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