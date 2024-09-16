У додатку "Дія" відтепер є гранти на навчання для студентів медичних, ветеринарних та фармацевтичних спеціальностей, повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Гранти на навчання для студентів у Дії − що треба знати
Гранти доступні для студентів, які навчаються за денною або дуальною формою на освітній рівень бакалавра чи магістра медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямування.
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Студентам не видаватимуть грошей фізично, але вони матимуть сертифікат у "Дії".
"Історія з грантами революційна для нашої системи освіти, вона дасть студентам свободу, а університетам мотивацію", − наголосив Федоров.
Розмір гранту для студентів, які склали національний мультипредметний тест мінімум із двох предметів, залежить від кількості отриманих балів. Для тих, хто склав НМТ на 150 балів, грант може становити понад 15 тис. гривень, а на 170 балів − понад 25 тис. гривень.
Сума гранту залежить від коефіцієнта, тому на спеціальність "Освіта / Педагогіка" коефіцієнт 1,5, що збільшить сума гранту в 1,5 раза.
У "Дії" офіційно запрацював сервіс онлайн-одруження
Відтепер українці зможуть укласти шлюб онлайн через застосунок "Дія". Весь процес реєстрації шлюбу проходить у застосунку — від подання заяви до одруження.
Одружитися в "Дії" можуть всі повнолітні громадяни України, які мають верифікований податковий номер, ID-картку чи закордонний паспорт у застосунку та не перебувають в іншому шлюбі.
У застосунку можна визначити, що робити з прізвищем після одруження: залишити своє, взяти прізвище партнера чи зробити подвійне.
2 вересня офіційно стартувала програма "Національний кешбек", яка дасть змогу громадянам повертати 10% від вартості покупок вітчизняних товарів.