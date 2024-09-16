У додатку "Дія" відтепер є гранти на навчання для студентів медичних, ветеринарних та фармацевтичних спеціальностей, повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Гранти на навчання для студентів у Дії − що треба знати

Гранти доступні для студентів, які навчаються за денною або дуальною формою на освітній рівень бакалавра чи магістра медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямування.

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Студентам не видаватимуть грошей фізично, але вони матимуть сертифікат у "Дії".

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"Історія з грантами революційна для нашої системи освіти, вона дасть студентам свободу, а університетам мотивацію", − наголосив Федоров.

Розмір гранту для студентів, які склали національний мультипредметний тест мінімум із двох предметів, залежить від кількості отриманих балів. Для тих, хто склав НМТ на 150 балів, грант може становити понад 15 тис. гривень, а на 170 балів − понад 25 тис. гривень.

Сума гранту залежить від коефіцієнта, тому на спеціальність "Освіта / Педагогіка" коефіцієнт 1,5, що збільшить сума гранту в 1,5 раза.