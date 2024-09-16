За половину вересня російська армія застосувала проти українських міст і сіл понад 640 «Шахедів».
Цієї ночі - 56, із них 53 дрони було збито, повідомив Президент Володимир Зеленський.
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У вересні українські бійці знищили більшість дронів РФ - що відомо
«Лише за першу половину цього вересня російські терористи застосували проти українських міст і сіл понад 640 «шахедів». На щастя, більшість із них збили наші воїни», - розповів Зеленський.
Президент зазначив, що в Україні постійно працюють над покращенням ефективності повітряного щита.
Нічний наліт дронів на Україну 16 вересня − подробиці
Сили протиповітряної оборони знищили 53 ударні безпілотники типу Shahed-131/136 під час нічного нальоту на Україну.
Головною ціллю безпілотників була Київська область.
До відбиття повітряного нальоту залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.
Зеленський розповів про "План перемоги" України, який нададуть Байдену
БпЛА знищили в Київській, Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській областях.