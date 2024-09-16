За половину вересня російська армія застосувала проти українських міст і сіл понад 640 «Шахедів».

Цієї ночі - 56, із них 53 дрони було збито, повідомив Президент Володимир Зеленський.

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У вересні українські бійці знищили більшість дронів РФ - що відомо

«Лише за першу половину цього вересня російські терористи застосували проти українських міст і сіл понад 640 «шахедів». На щастя, більшість із них збили наші воїни», - розповів Зеленський.

Президент зазначив, що в Україні постійно працюють над покращенням ефективності повітряного щита.

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Нічний наліт дронів на Україну 16 вересня − подробиці

Сили протиповітряної оборони знищили 53 ударні безпілотники типу Shahed-131/136 під час нічного нальоту на Україну.

Головною ціллю безпілотників була Київська область.

До відбиття повітряного нальоту залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

Зеленський розповів про
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