Російські військові стратили українського військовополоненого за допомогою меча, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Росіяни стратили беззбройного українського військовополоненого − подробиці

"Черговий воєнний злочин − росіяни стратили мечем беззбройного українського військовополоненого з перевʼязаними скотчем руками", − заявив Лубінець.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За його словами, він надіслав листи міжнародним організаціям, Міжнародному комітету Червоного Хреста та ООН з проханням зафіксувати чергове порушення прав людини з боку країни-агресора.

Advertisement

"Рівень варварства й кровожерливості неможливо осягнути. Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими...Такі показові страти направлені на деморалізацію українського суспільства. Однак бачачи такі дії, ми повинні ставати ще рішучішими у боротьбі проти агресора", − наголосив омбудсман.