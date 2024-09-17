Російські військові стратили українського військовополоненого за допомогою меча, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Росіяни стратили беззбройного українського військовополоненого − подробиці
"Черговий воєнний злочин − росіяни стратили мечем беззбройного українського військовополоненого з перевʼязаними скотчем руками", − заявив Лубінець.
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За його словами, він надіслав листи міжнародним організаціям, Міжнародному комітету Червоного Хреста та ООН з проханням зафіксувати чергове порушення прав людини з боку країни-агресора.
"Рівень варварства й кровожерливості неможливо осягнути. Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими...Такі показові страти направлені на деморалізацію українського суспільства. Однак бачачи такі дії, ми повинні ставати ще рішучішими у боротьбі проти агресора", − наголосив омбудсман.
Кількість страт українських військових росіянами зростає
За даними джерел CNN в українській військовій розвідці, є список із 15 випадками страт полонених з листопада 2023 року, більшість із яких підтверджені відео з безпілотників або аудіоперехопленнями.
Генпрокуратура України розслідує 28 таких випадків із початку війни, в яких загинули 62 українських військовослужбовці.
Свідчення визволених українських військових підтверджують системну практику катувань у російському полоні.