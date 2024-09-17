Грузинські парламентарі затвердили в остаточному читанні так званий «анти-ЛГБТ» пакет законопроєктів і поправок до чинних законів.

Закон набуде чинності після підписання президенткою, повідомляє Ехо Кавказа.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

У Грузії ухвалили дискримінаційний закон - що відомо

Пакет законопроєктів є частиною передвиборчої програми правлячої партії «Грузинська мрія».

«За» проголосували 84 депутати. Опозиція не брала участі в голосуванні через бойкот роботи парламенту.

Advertisement

Закон набуде чинності після підписання президенткою Саломе Зурабішвілі і публікації на сайті «Законодавчого вісника Грузії».

Поки що лідерка країни не повідомляла, чи накладе вона вето на пакет законопроєктів.

Запропоновані поправки передбачають, зокрема, заборону на реєстрацію будь-яких союзів, окрім як між чоловіком і жінкою, усиновлення неповнолітніх гомосексуальними парами та операції зі зміни статі.

У школах хочуть заборонити надання інформації, яку можна інтерпретувати як «пропаганду приналежності до протилежної статі, одностатевих стосунків або інцесту».

Крім того, мовникам, рекламодавцям і кінотеатрам доведеться редагувати контент із урахуванням вимог закону.

Advertisement

Скандальний грузинський законопроєкт про "іноагентів" - подробиці

З 1 серпня у Грузії набув чинності закон "Про прозорість іноземного впливу", відомий як закон про "іноагентів". Організації, які підпадають під дію закону, мають зареєструватися як "носії іноземного впливу".

2 вересня стало відомо, що за місяць майже 500 грузинських організацій зареєструвались як «іноагенти».

Парламент Грузії у третьому, остаточному читанні схвалив закон "Про прозорість іноземного впливу". Закон передали на підпис президентці країни, проте після її відмови зробити це документ підписав голова парламенту.

Тисячі людей впродовж кількох тижнів виходили на вулиці, протестуючи проти рішення уряду ухвалити новий, інспірований Кремлем законопроєкт про "іноземних агентів".