ЄС підтримає Україну в умовах обстрілів енергетичної інфраструктури взимку й уже надає гуманітарну підтримку, повідомив Укрінформ, цитуючи виконавчого віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса.

Як ЄС допоможе Україні пережити важку зиму в умовах обстрілів енергосистеми

"Українці, як ті, хто залишаються в країні, так і ті, хто шукають тимчасового захисту в ЄС, все ще потребують надзвичайної і гуманітарної допомоги. На жаль, ця зима не буде для них простою, оскільки Україна постає перед цілеспрямованими російськими атаками проти енергопостачання та відповідної інфраструктури", − пояснив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії.

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Він наголосив, що за даними ООН, шкода, спричинена російськими бомбардуваннями критичній інфраструктурі, може потенційно позбавити українське цивільне населення послуг, які дозволяють виживати в умовах зими.

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Такий крок потребує підтримки лише простої більшості країн ЄС, а не одностайності.

"Для вирішення всіх цих проблем ЄС та його країни-члени мобілізували допомогу та ресурси у безпрецедентних обсягах, і будуть продовжувати підтримувати Україну", − наголосив Домбровскіс.

Скільки грошей Україна отримала від ЄС − віцепрезидент Єврокомісії назвав цифри

Домбровскіс заявив, що з початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від ЄС та його країн-членів 118 млрд євро.

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25,2 млрд євро макрофінансової допомоги допомогли українській державі нормально функціонувати та проводити реформи.

17 млрд євро були надані країнами-членами Євросоюзу у контексті підтримки українців, які рятуються від війни на території ЄС.

7 серпня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала від Європейського Союзу 108 млрд євро допомоги.

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