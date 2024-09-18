Консорціум країн Центральної Азії запропонував Німеччині інвестувати в нафтовий коридор до Європи, який обійде контрольовані Росією трубопроводи та шляхи постачання.

«Подальша інтеграція транспортних і логістичних систем між Центральною Азією та Європою є невідкладним завданням, – пояснив казахський лідер Касим-Жомарт Токаєв. – Ми розраховуємо на допомогу Німеччини, щоб під’єднати цей маршрут до транс'європейської транспортної мережі… Ми запрошуємо німецьких партнерів до участі в цьому стратегічному проєкті».

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Це була перша за понад два десятиліття поїздка канцлера Німеччини до Центральної Азії.

Казахстан – найбільша економіка в Центральній Азії – є частиною саміту «5+1» лідерів Німеччини та п’яти колишніх радянських республік у багатому нафтою регіоні поблизу Каспійського моря: Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.

Країни Центральної Азії, які не мають виходу до моря, пропонують побудувати нафтопровід, який проходив би через сусідній Азербайджан і Каспійське море, щоб уникнути постачань із підсанкційних Росії та Ірану.

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І Тегеран, і Москва досі мають значний вплив на економіку та політику сунітського регіону.

Держави Центральної Азії прагнуть мати кілька країн експортних та імпортних маршрутів, щоб жодна не могла домінувати над ними (Фонд Джеймстауна)

«Іран і Туркменістан швидко розширюють транзитні маршрути, дозволяючи Тегерану розширити свою торгівлю з Росією на підтримку зусиль Москви обійти західні санкції та зміцнити свої економічні зв’язки з іншими країнами Центральної Азії», – наголосив історично консервативний американський Фонд Джеймстауна (Jamestown Foundation).

«Іран швидко просунувся в цьому напрямку з трьох основних причин», – написали минулого тижня аналітики Фонду й уточнили: «По-перше, політики в країнах Центральної Азії бажають мати кілька експортних та імпортних маршрутів, щоб жодна країна не могла домінувати над ними. По-друге, Росія розвиває альянс із Іраном і зацікавлена ​​в тому, щоб спрямувати свою владу на південь, до Індійського океану. По-третє, Росія та Іран натрапляють на численні труднощі у веденні торгівлі через Кавказ чи Каспійське море».

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Окрім викопного палива, є реальна перспектива надсилання стійкої енергії, зокрема водневої, з її обмеженим впливом на навколишнє середовище, з Центральної Азії до Європи через Каспійське море.

«Роль Центральної Азії зростає на міжнародному рівні, – зауважив президент Киргизії Садир Джапаров. – Наш регіон має все необхідне для розвитку: природні ресурси, рідкоземельні елементи, величезний потенціал зеленої енергії».