Консорціум країн Центральної Азії запропонував Німеччині інвестувати в нафтовий коридор до Європи, який обійде контрольовані Росією трубопроводи та шляхи постачання.
«Подальша інтеграція транспортних і логістичних систем між Центральною Азією та Європою є невідкладним завданням, – пояснив казахський лідер Касим-Жомарт Токаєв. – Ми розраховуємо на допомогу Німеччини, щоб під’єднати цей маршрут до транс'європейської транспортної мережі… Ми запрошуємо німецьких партнерів до участі в цьому стратегічному проєкті».
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Це була перша за понад два десятиліття поїздка канцлера Німеччини до Центральної Азії.
Казахстан – найбільша економіка в Центральній Азії – є частиною саміту «5+1» лідерів Німеччини та п’яти колишніх радянських республік у багатому нафтою регіоні поблизу Каспійського моря: Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.
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Країни Центральної Азії, які не мають виходу до моря, пропонують побудувати нафтопровід, який проходив би через сусідній Азербайджан і Каспійське море, щоб уникнути постачань із підсанкційних Росії та Ірану.
І Тегеран, і Москва досі мають значний вплив на економіку та політику сунітського регіону.
«Іран і Туркменістан швидко розширюють транзитні маршрути, дозволяючи Тегерану розширити свою торгівлю з Росією на підтримку зусиль Москви обійти західні санкції та зміцнити свої економічні зв’язки з іншими країнами Центральної Азії», – наголосив історично консервативний американський Фонд Джеймстауна (Jamestown Foundation).
«Іран швидко просунувся в цьому напрямку з трьох основних причин», – написали минулого тижня аналітики Фонду й уточнили: «По-перше, політики в країнах Центральної Азії бажають мати кілька експортних та імпортних маршрутів, щоб жодна країна не могла домінувати над ними. По-друге, Росія розвиває альянс із Іраном і зацікавлена в тому, щоб спрямувати свою владу на південь, до Індійського океану. По-третє, Росія та Іран натрапляють на численні труднощі у веденні торгівлі через Кавказ чи Каспійське море».
Окрім викопного палива, є реальна перспектива надсилання стійкої енергії, зокрема водневої, з її обмеженим впливом на навколишнє середовище, з Центральної Азії до Європи через Каспійське море.
«Роль Центральної Азії зростає на міжнародному рівні, – зауважив президент Киргизії Садир Джапаров. – Наш регіон має все необхідне для розвитку: природні ресурси, рідкоземельні елементи, величезний потенціал зеленої енергії».
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Представниця США в ООН заявила, що США влаштовує «План перемоги» Зеленського
Постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд оголосила у вівторок, що союзники Києва у Вашингтоні вже ознайомилися з новим «Мирним планом» президента України Володимира Зеленського і вважають, що він цілком «робочий».
Виступаючи в штаб-квартирі ООН напередодні 17-ї сесії Генасамблеї, яка триватиме до кінця місяця, президент США Джо Байден висловився щодо плану, який Зеленський обіцяв представити своїм союзникам до кінця вересня, коли він має зустрітися з американським президентом.
«Ми бачили мирний план президента Зеленського. Ми віримо, що в ньому викладено стратегію та план, які можуть працювати. І ми повинні зрозуміти, як ми можемо цьому сприяти, працюючи з усіма президентами, які будуть тут, у Нью-Йорку», – наголосила Томас-Грінфілд.
Вона додала, що Штати «сподіваються досягти певного прогресу» в питанні миру, однак не уточнила, що саме мається на увазі.
Раніше "Українська Правда" повідомляла, що МЗС України спростувало повідомлення німецьких медіа про те, що план Києва передбачає припинення вогню.
Today, I held a meeting focused on the military component of Ukraine's Victory Plan, working closely with the military command. We’ve prepared a solid and strong military package that will significantly strengthen Ukraine in line with our Victory Plan.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 17, 2024
Secondly, I held a meeting… pic.twitter.com/EKN9KqmvbE
Італія відправить Києву систему ППО SAMP/T до кінця вересня
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Україна може розраховувати на отримання системи ППО SAMP/T до кінця місяця.
Італійська державна телерадіокомпанія RAI звернула увагу на коментарі Крозетто на європейській оборонній конференції, присвяченій протиповітряній обороні, і вибачення цього колишнього бізнесмена з Північної Італії за затримку.
«Ми знаємо, скільки коштує кожна хвилина затримки», – наголосив міністр.
Ракетний комплекс вперше обіцяли в червні. Пакет допомоги містив ракетну батарею Patriot від США в межах більшої угоди з Німеччиною, Італією, Румунією та Нідерландами щодо надання Києву п’яти таких систем плюс системи SAMP/T.
Свою першу систему Aster 30 SAMP/T Київ отримав рік тому.
Франко-італійський проєкт Sol-Air Moyenne-Portée/Terrestre (франц. «земля-повітря середньої дальності/наземного базування») рекламується як єдина система європейського виробництва, здатна перехоплювати балістичні ракети. Вона може перехоплювати до десяти цілей одночасно.
Минулого тижня міністри закордонних справ України та Італії також обговорили новий пакет військової допомоги від Італії.