З тимчасово окупованої території Херсонської області повернули ще сімох хлопчиків та трьох дівчаток віком від 3 до 16 років, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

На підконтрольну Україні територію повернули ще десятьох дітей - подробиці

"Вони разом зі своїми батьками та піклувальниками проживали на тимчасово окупованій Херсонщині. На щастя, нині дітлахи вже на вільній землі", - зазначив Прокудін.

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Діти отримують всю необхідну допомогу від фахівців.

Він додав, що це результат роботи волонтерів організації «Save Ukraine».

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Загалом цього року з тимчасово окупованої Херсонщини вдалось евакуювати 202 дитини.

Росія викрала десятки тисяч українських дітей – скільки вже повернули

4 вересня з окупованої Херсонської області повернули ще одну українську родину з трьома дітьми віком від 12 до 16 років.

Кореспондент Kyiv Post повідомляв раніше, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час форуму за участі керівників державних інституцій 27 серпня розповів про те, що за останні вже понад два роки Росія викрала десятки тисяч українських дітей, тоді як повернути вдалося лише кілька сотень.

Наразі повернуто лише кілька сотень.

27 серпня на підконтрольну територію України з тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули ще вісьмох дітей.

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3 серпня з тимчасово окупованої території Херсонської області повернули ще 5 дівчат та трьох хлопців. Для одного з повернутих підлітків це була друга спроба виїхати з окупації. На кордоні хлопця затримала російська поліція і погрожувала відправити до тюрми.