У ніч проти 18 вересня безпілотники СБУ та Сил оборони налетіли на Тверську область Росії, внаслідок чого відбулася детонація на складі боєприпасів у Торопці, повідомили джерела Kyiv Post у Службі безпеки України.

Наліт дронів СБУ на Тверську область Росії 18 вересня − подробиці

За даними місцевих, безпілотники вдарили по складу з боєприпасами. Водночас у місті Західна Двіна через падіння уламків дронів сталося займання.

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У Торопці розміщена в/ч 54169, і її вже щонайменше двічі раніше атакували дрони.

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За даними АSTRА, Цикарєво розміщене навпроти складів однієї з військових частин. Склади розташовані в передмісті Торопця, поряд із селами Цикарєво, Кудине та Заріччя.

Джерела Kyiv Post у Службі безпеки України підтвердити факт атаки/влучання, а також повідомили деякі подробиці. Так, відомо, що на складі зберігалися ракети для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" тактичних ракетних комплексів "Точка-У", а також КАБи та артилерійські боєприпаси.

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"СБУ разом з побратимами із Сил оборони продовжує методично зменшувати ракетний потенціал ворога, яким той нищить українські міста. Працюємо далі, щоб організувати подібну "картину" на інших військових об‘єктах росії, які працюють на війну проти України", − розповів наш співрозмовник в СБУ.

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Водночас село Цикарєво, розміщене поблизу атакованого складу боєприпасів у Тверській області, через пожежу стало відрізаним для евакуації.

Люди там чекають на допомогу на березі озера, однак човнів на всіх не вистачає. Зв'язок із жителями села зник, а до цього його мешканці просили для евакуації щонайменше 5 човнів. Місцева влада поки не дісталася до людей, які чекають на березі.