У ніч проти 18 вересня безпілотники СБУ та Сил оборони налетіли на Тверську область Росії, внаслідок чого відбулася детонація на складі боєприпасів у Торопці, повідомили джерела Kyiv Post у Службі безпеки України.
Наліт дронів СБУ на Тверську область Росії 18 вересня − подробиці
За даними місцевих, безпілотники вдарили по складу з боєприпасами. Водночас у місті Західна Двіна через падіння уламків дронів сталося займання.
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У Торопці розміщена в/ч 54169, і її вже щонайменше двічі раніше атакували дрони.
За даними АSTRА, Цикарєво розміщене навпроти складів однієї з військових частин. Склади розташовані в передмісті Торопця, поряд із селами Цикарєво, Кудине та Заріччя.
Джерела Kyiv Post у Службі безпеки України підтвердити факт атаки/влучання, а також повідомили деякі подробиці. Так, відомо, що на складі зберігалися ракети для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" тактичних ракетних комплексів "Точка-У", а також КАБи та артилерійські боєприпаси.
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"СБУ разом з побратимами із Сил оборони продовжує методично зменшувати ракетний потенціал ворога, яким той нищить українські міста. Працюємо далі, щоб організувати подібну "картину" на інших військових об‘єктах росії, які працюють на війну проти України", − розповів наш співрозмовник в СБУ.
Водночас село Цикарєво, розміщене поблизу атакованого складу боєприпасів у Тверській області, через пожежу стало відрізаним для евакуації.
Люди там чекають на допомогу на березі озера, однак човнів на всіх не вистачає. Зв'язок із жителями села зник, а до цього його мешканці просили для евакуації щонайменше 5 човнів. Місцева влада поки не дісталася до людей, які чекають на березі.
Наразі мешканців Торопця евакуюють у сусіднє місто Тверської області − Західну Двіну.
За даними ворожого міноборони, за ніч у Росії знищили 54 українські безпілотники: 27 – над Курською областю, 16 – над Брянською, 7 – над Смоленською, 3 – над Бєлгородською та 1 – над Орловською.
Про Тверську область, де після нальоту БпЛА детонує склад із боєприпасами, відомство не повідомляє.
Дрони влучили в Редкінський дослідний завод у Тверській області РФ
У ніч проти 27 червня безпілотники вдарили по Редкінському дослідному заводу в Тверській області РФ, який виробляє авіаційне пальне.
Один із дронів упав на дах цеху №4, після чого вибухнув. Другий безпілотник був збитий силами ППО, після чого також упав неподалік цеху. За кілька хвилин він вибухнув. Третій же дрон спробував атакувати територію підприємства легкозаймистих рідин. Внаслідок атаки було пошкоджено трубопровід і почалася пожежа. За дві години територію заводу атакував ще один безпілотник.
Редкінський завод є одним із найстаріших підприємств хімічної промисловості в Росії.
13 вересня 2023 року дрон також налетів на Редкінський дослідний завод.