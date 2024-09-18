Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт про збільшення бюджету на 2024 рік на 500 млрд гривень на військові потреби, повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Верховна Рада збільшила бюджет на 2024 рік
"Парламент прийняв в цілому №11417 щодо збільшення бюджету цього року на 500 млрд грн на військові потреби", − зазначив нардеп.
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Законопроєкт підтримали 298 народних депутатів, утрималися 25, а не голосували 16.
Видатки бюджету цього року сягнуть 3,73 трлн гривень.
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про підвищення податків
Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт №11416д про збільшення податків на 58 млрд гривень цього року та 137 млрд у наступному.
Законопроєкт підтримав 241 депутат.
Водночас проти виступили 14 нардепів, утрималися − 28, а не голосували − 37.
16 вересня Податковий Комітет ВР прийняв до повторного першого читання урядову версію законопроєкту 11416-д про підвищення податків.
11 червня у ВР зареєстрували законопроєкт №11331 "Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки", який передбачає концепцію економічного бронювання військовозобов’язаних від мобілізації.