Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт про збільшення бюджету на 2024 рік на 500 млрд гривень на військові потреби, повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Верховна Рада збільшила бюджет на 2024 рік

"Парламент прийняв в цілому №11417 щодо збільшення бюджету цього року на 500 млрд грн на військові потреби", − зазначив нардеп.

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Законопроєкт підтримали 298 народних депутатів, утрималися 25, а не голосували 16.

Видатки бюджету цього року сягнуть 3,73 трлн гривень.