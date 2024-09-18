Росія намагається вплинути на майбутні президентські вибори у США, дискредитуючи сфабрикованими відеороликами чинну віцепрезидентку країни Камалу Гарріс і її кампанію, пише Politico, цитуючи компанію Microsoft.

Відеоролики РФ для дискредитації кампанії Камали Гарріс − подробиці

"Зусилля російського уряду щодо втручання в майбутні президентські вибори в США дедалі більше зміщуються до виборчої кампанії віцепрезидентки Камали Гарріс", − зазначила корпорація Microsoft.

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Дві прокремлівські групи протягом останніх тижнів оприлюднювали сфабриковані відеоролики, що дискредитують Гарріс та її кампанію.

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На одному з них прихильники Гарріс нібито напали на прихильників експрезидента Дональда Трампа, а на іншому акторка видавала себе за Гарріс під час фіктивного інциденту з ДТП та втечею.

Як зауважила Microsoft, усі ці відео отримали мільйони переглядів, а одне з них оприлюднили через фейкове видання новин Сан-Франциско для створення образу достовірності.

Більше по темі Росія активізувала мобілізацію для відправлення чоловіків на Курщину Новобранців відправляють на проблемні ділянки фронту в Курській області у складі 15-ї окремої мотострілецької бригади.

Ця ж група опублікувала відео в соцмережах X і Телеграм, на яких зображено фейковий білборд Нью-Йорка з "правилами Гaрріс". Це відео отримало понад 100 тис. переглядів у соцмережі X протягом перших годин після публікації.

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"Перехід до зосередження уваги на виборчій кампанії Гарріс-Волза відображає стратегічний крок РФ, спрямований на використання будь-яких уявних вразливостей нових кандидатів", − пояснив генеральний менеджер Центру аналізу загроз корпорації Microsoft Клінт Воттс.

США можуть публічно звинуватити Росію у спробі втручання у вибори

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена може звинуватити РФ у тривалих спробах впливу на цьогорічні американські президентські вибори.

Наразі американські чиновники розглядають російський ресурс RT як двигун пропаганди Кремля.

Ще одна російська компанія, яку звинуватять у поширенні пропаганди, − Social Design Agency, яка вже перебуває під санкціями за поширення фейків у Європі від імені російського уряду.

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4 групи, пов'язані з іранським урядом, впливають на теми, пов’язані з виборами у США, та операції, спрямовані на отримання розвідувальних даних про політичні кампанії.