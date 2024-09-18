273 219 транспортних засобів ввезли в Україну з-за кордону цьогоріч, повідомив Опендатабот.

Скільки автомобілів українці імпортували за 2024 рік

Найбільше нововвезених авто зареєстрували в Києві, тобто 36 780 транспортних засобів, що становить 13.5% від кількості імпортованих цьогоріч авто. Трохи менше − на Львівщині, де завезли 28 029 автомобілів та Одещині − 20 070 авто.

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Однак ввезли та зареєстрували автівок на Кіровоградщині − 4 871, Донеччині − 3 930 та Херсонщині − 1 644. У прифронтовій Луганщині зареєстрували лише 1 045 авто.

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Volkswagen став найбільш запитаною в українців маркою авто: 30 175 автомобілів, що становить 11% від усіх. До рейтингу також потрапили Renault, Audi, Nissan і BMW.

У 23 областях України найбільш запитаною маркою авто став Volkswagen, хоча в Києві частіше реєструють автомобілі марки Toyota, а на Чернігівщині − Renault.

За моделями авто розподіл інший: лідує Skoda Octavia, а наслідують Volkswagen Golf і Volkswagen Passat, а також Volkswagen Tiguan та Mazda CХ-5.

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Скільки автомобілів українці імпортували за 7 останніх місяців

Українці імпортували 228 319 транспортних засобів за 7 місяців цього року, що на 14,2% більше за той самий період у 2023 році.

Найпопулярнішими моделями тоді також були Skoda Octavia, Vokswagen Golf і Passat.

Після запровадження передбаченого законопроєктом №11416 військового збору у 15% при першій реєстрації автомобіля українцям доведеться додатково платити від 180 до 280 тис. гривень.