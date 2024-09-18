Жодна країна-учасниця Ради безпеки ООН не повинна мати права вето, і будь-який її член, який бере участь у незаконній війні, як Росія в Україні, має бути виключений з організації.

Про це заявив президент Фінляндії Александер Стубб в інтерв’ю Reuters.

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Росію хочуть вигнати з Ради безпеки ООН

Стубб вважає, що будь-який член Радбезу, який веде незаконну повномасштабну війну, «таку як Росія зараз веде в Україні», повинен бути виключений з організації.

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Президент Фінляндії запропонував збільшити кількість постійних членів Радбезу ООН з діючих 5 до 10, додавши ще одного від Латинської Америки, двох від Африки та двох від Азії.

Reuters зазначає, що США – одна з п’яти країн із правом вето поряд із Росією, Китаєм, Францією та Великою Британією – також підтримали збільшення постійних місць на два для країн Африки.

Більше по темі Росія активізувала мобілізацію для відправлення чоловіків на Курщину Новобранців відправляють на проблемні ділянки фронту в Курській області у складі 15-ї окремої мотострілецької бригади.

Будь-які зміни в членстві Ради Безпеки ООН повинні бути схвалені двома третинами Генеральної Асамблеї, включно з п'ятьма країнами, що мають право вето.

Президент Фінляндії закликав дозволити Україні бити по території Росії

Стубб закликав країни Заходу скасувати обмеження на використання Україною далекобійної зброї по території Росії.

«Нам потрібно відпустити цю руку і дозволити Україні робити те, що з нею робить Росія», - сказав він.

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Президент Фінляндії також не вірить погрозам Владіміра Путіна щодо ядерної ескалації.

«Минулого разу, коли ми бачили, як Путін використовував агресивну мову щодо ядерної зброї, глобальний Південь і Китай по суті сказали Путіну зупинитися», — сказав він.

Україна може бити фінською зброєю по території РФ - подробиці

13 вересня міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен повідомила, що її країна не запроваджувала ніяких конкретних обмежень на використання Україною їхньої зброї для здійснення ударів по території Росії.

Єдина умова - озброєння має застосовуватися відповідно до норм міжнародного права.