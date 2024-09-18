Чотирьох учасників агентурно-бойової групи російського Головного розвідувального управління (ГРУ) судитимуть за підготовку низки терактів у містах України.
Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна, повідомила Служба безпеки України.
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СБУ викрила російських агентів, які готували теракти
Напередодні 9 травня фігуранти готували серію масштабних підривів у будівельних гіпермаркетах і поблизу кафе у Києві за вказівкою російського куратора Юрія Сизова – кадрового співробітника ГРУ.
Агенти встановлювали вибухові пристрої в трьох будівельних гіпермаркетах Києва.
Саморобна вибухівка була замаскована в упаковки з-під чаю і мала здетонувати у гіпермаркетах, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню.
Одночасно зловмисники готували ще один вибух поблизу популярного столичного кафе. Для цього планували замінувати припарковане поруч авто.
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Контррозвідка та слідчі СБУ спрацювали на випередження і запобігли серії терактів.
У результаті багатоетапної спецоперації було покроково задокументовано підривну діяльність всієї агентурно-бойової групи ГРУ разом з її російським куратором.
Служба безпеки затримала російських агентів «на гарячому», коли вони встановлювали вибухові пристрої у київському гіпермаркеті.
Згодом СБУ затримала двох контрабандистів, які переправляли з Росії вибухівку для виконавців терактів.
На замовлення росіян постачальники вибухівки мали привезти одного із підривників на територію РФ.
Його планували довести до кордону з Росією та надати детальний інструктаж щодо його перетину.
Окрім цього, співробітник ГРУ РФ Юрій Сизов відповідав за проведення диверсії на Львівщині у лютому 2024 року.
Тоді СБУ запобігла вибухам на одному із оборонних підприємств.
За якими статтями судитимуть агентів РФ
На підставі зібраних слідчими СБУ доказів затриманих судитимуть відповідно до вчинених ними злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада);
- ч. 3 ст. 113 (диверсія);
- ч. 2 ст. 258 (терористичний акт);
- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами та вибуховими пристроями);
- ч. 2 ст. 332 (організація незаконного перетину державного кордону).