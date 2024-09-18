У результаті багатоетапної спецоперації було покроково задокументовано підривну діяльність всієї агентурно-бойової групи ГРУ разом з її російським куратором.

Контррозвідка та слідчі СБУ спрацювали на випередження і запобігли серії терактів.

Ним виявився військовослужбовець бригади ЗСУ, яка тримає оборону в районі Покровська.

Більше по темі

Одночасно зловмисники готували ще один вибух поблизу популярного столичного кафе. Для цього планували замінувати припарковане поруч авто.

Саморобна вибухівка була замаскована в упаковки з-під чаю і мала здетонувати у гіпермаркетах, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню.

Напередодні 9 травня фігуранти готували серію масштабних підривів у будівельних гіпермаркетах і поблизу кафе у Києві за вказівкою російського куратора Юрія Сизова – кадрового співробітника ГРУ.

Підписуйтесь на наш Viber-канал .

Чотирьох учасників агентурно-бойової групи російського Головного розвідувального управління (ГРУ) судитимуть за підготовку низки терактів у містах України.

Служба безпеки затримала російських агентів «на гарячому», коли вони встановлювали вибухові пристрої у київському гіпермаркеті.

Згодом СБУ затримала двох контрабандистів, які переправляли з Росії вибухівку для виконавців терактів.

На замовлення росіян постачальники вибухівки мали привезти одного із підривників на територію РФ.

Його планували довести до кордону з Росією та надати детальний інструктаж щодо його перетину.

Окрім цього, співробітник ГРУ РФ Юрій Сизов відповідав за проведення диверсії на Львівщині у лютому 2024 року.

Тоді СБУ запобігла вибухам на одному із оборонних підприємств.

За якими статтями судитимуть агентів РФ

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів затриманих судитимуть відповідно до вчинених ними злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України:

Advertisement