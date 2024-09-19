Служба безпеки України повідомила про затримання агента військової розвідки ворога, який коригував удари Росії по прифронтовому Харкову та прилеглих територіях регіону.

СБУ затримала зрадника, який наводив КАБи на захисників Харківщини

Пріоритетними цілями Росії були пункти тимчасового базування українських військ, залучених до бойових дій на Харківському напрямку.

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42-річний місцевий з обласного центру потрапив у поле зору росіян через прокремлівські дописи в Телеграм-каналах. Так його знайшов кадровий співробітник Головного розвідувального управління Генштабу ЗС РФ (ГРУ) та запропонував співпрацю.

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Завербований агент обходив райони міста, приховано фіксував розташування Сил оборони й позначав координати на картах Google, а потім месенджером надсилав дані куратору.

Яке покарання загрожує зраднику, який наводив КАБи на захисників Харківщини

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

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Зловмисники планували масштабні підриви у будівельних гіпермаркетах, кафе тощо.

Зловмиснику обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Зраднику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ схопила зрадника, якому ФСБ обіцяла 1 млн рублів за координати позицій ЗСУ

Служба безпеки України затримала агента Федеральної служби безпеки Росії на Донеччині, який допомагав ворогові готувати повітряні удари по місцях дислокації ЗСУ на Покровському напрямку.

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Російська спецслужба пообіцяла йому 1 млн рублів, але цієї суми він так і не отримав, оскільки винагороду ФСБ використовувала лише як мотивацію для вербування.

Зраднику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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