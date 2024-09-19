Внаслідок авіаудару по Сумському обласному геріатричному пансіонату, де перебувають люди похилого віку, постраждали 13 людей, одна людина загинула, повідомила Сумська ОВА.

Зараз проводиться евакуація. Основний удар стався на верхні поверхи.

Внаслідок атаки пошкодили приміщення геріатричного пансіонату, у якому проходила лікування 221 людина похилого віку.

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Про це повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

Російська армія вдарила КАБом по геріатричному пансіонату в Сумах. Внаслідок атаки є загиблий та поранені.

У ДСНС повідомили, що у будівлі частково зруйновані технічний та 5-й поверхи. Вже евакуйовано 147 осіб.

"Людей під завалами немає. Загинула 1 особа, 12 постраждало", - ідеться у повідомленні.

Сумська обласна прокуратура зазначила, що на момент авіаудару росіян в геріатричному пансіонаті в Сумах перебувало понад 200 пацієнтів та 60 осіб обслуговуючого персоналу.

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Також Росія скинула авіабомбу на гаражний кооператив. Пошкоджено 15 гаражів та 10 приватних автомобілів.

Наразі прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.