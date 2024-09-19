Російська армія вдарила КАБом по геріатричному пансіонату в Сумах. Внаслідок атаки є загиблий та поранені.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

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Росія атакувала пансіонат для літніх людей у Сумах - що відомо

Внаслідок атаки пошкодили приміщення геріатричного пансіонату, у якому проходила лікування 221 людина похилого віку.

Зараз проводиться евакуація. Основний удар стався на верхні поверхи.

Внаслідок авіаудару по Сумському обласному геріатричному пансіонату, де перебувають люди похилого віку, постраждали 13 людей, одна людина загинула, повідомила Сумська ОВА.

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У ДСНС повідомили, що у будівлі частково зруйновані технічний та 5-й поверхи. Вже евакуйовано 147 осіб.

"Людей під завалами немає. Загинула 1 особа, 12 постраждало", - ідеться у повідомленні.

Сумська обласна прокуратура зазначила, що на момент авіаудару росіян в геріатричному пансіонаті в Сумах перебувало понад 200 пацієнтів та 60 осіб обслуговуючого персоналу.

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Також Росія скинула авіабомбу на гаражний кооператив. Пошкоджено 15 гаражів та 10 приватних автомобілів.

Наразі прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

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Війська РФ обстріляли енергооб'єкт на Сумщині - подробиці

13 вересня російські війська атакували енергетичний об'єкт у Сумській області.

Внаслідок обстрілу загинув працівник цього об'єкту - 54-річний водій. 

Ще 7 працівників отримали поранення та були госпіталізовані.

У результаті атаки пошкоджено обладнання й укриття, знеструмлювалось кілька підстанцій.

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