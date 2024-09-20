Служба безпеки України повідомила про затримання на Запоріжжі 22-річного демобілізованого строковика, який шпигував за українськими військами, залученими до бойових дій на південному фронті.

СБУ затримала демобілізованого строковика ЗСУ, який почав працювати на розвідку Росії

Росіяни хотіли дізнатися про основні маршрути руху, орієнтовну кількість та найменування бойової техніки ЗСУ, яка прямує на передову.

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У травні цього року молодик звільнився у запас та оселився в Запоріжжі. Потім його дистанційно знайшов кадровий співробітник 316-го розвідцентру Головного розвідувального управління Генштабу ЗС РФ (ГРУ) у Севастополі.

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Спочатку агент мав передати координати бойових підрозділів і логістичних складів військової частини, в якій колишній строковик проходив службу, а згодом він почав обходити Запоріжжя, де приховано фіксував локації підрозділів ЗСУ та мостів.

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Його затримали, коли той проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта.

Яке покарання загрожує демобілізованому строковику ЗСУ, який почав працювати на розвідку Росії

Агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ схопила зрадника, якому ФСБ обіцяла 1 млн рублів за координати позицій ЗСУ

Служба безпеки України повідомила про затримання агента Федеральної служби безпеки Росії на Донеччині, який допомагав ворогові готувати повітряні удари по місцях дислокації ЗСУ на Покровському напрямку.

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За підривну діяльність йому обіцяли 1 млн рублів, але цієї суми він так і не отримав, оскільки винагороду ФСБ використовувала лише як мотивацію для вербування.

Дані були потрібні Росії для нових вербувань і отримання розвідданих про оборону міста.