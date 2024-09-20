У ніч проти 20 вересня протиповітряна оборона збила 61 російський ударний безпілотник Shahed і керовану авіаційну ракету Х-59/69, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Скільки дронів збила ППО під час атаки Росії 20 вересня
Донецьку область атакували трьома ракетами невстановленого типу, а Дніпропетровську − керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору ТОТ на Запоріжжі.
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Під час нічного нальоту Росія запустила 70 ударних БПЛА типу Shahed із Приморсько-Ахтарська, Курська та Єйська.
Дев’ять ворожих безпілотників були локаційно втрачені у кількох регіонах України, а загалом ППО працювала в Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.
Сили ППО знешкодили всі ворожі БпЛА Shahed під час атаки 19 вересня
У ніч проти 19 вересня протиповітряна оборона знищила 42 російські ударні дрони Shahed і керовану авіаційну ракету Х-59/69.
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Загалом тоді радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 46 ворожих засобів.
По Харківщині вдарили трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з Бєлгородської області, а одна керована авіаційна ракета Х-59/69 летіла з повітряного простору ТОТ на Запоріжжі. Її знешкодили на східному напрямку.