У ніч проти 20 вересня протиповітряна оборона збила 61 російський ударний безпілотник Shahed і керовану авіаційну ракету Х-59/69, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Скільки дронів збила ППО під час атаки Росії 20 вересня

Донецьку область атакували трьома ракетами невстановленого типу, а Дніпропетровську −  керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору ТОТ на Запоріжжі.

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Під час нічного нальоту Росія запустила 70 ударних БПЛА типу Shahed із Приморсько-Ахтарська, Курська та Єйська.

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Дев’ять ворожих безпілотників були локаційно втрачені у кількох регіонах України, а загалом ППО працювала в Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Сили ППО знешкодили всі ворожі БпЛА Shahed під час атаки 19 вересня

У ніч проти 19 вересня протиповітряна оборона знищила 42 російські ударні дрони Shahed і керовану авіаційну ракету Х-59/69.

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Загалом тоді радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 46 ворожих засобів.

По Харківщині вдарили трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з Бєлгородської області, а одна керована авіаційна ракета Х-59/69 летіла з повітряного простору ТОТ на Запоріжжі. Її знешкодили на східному напрямку.

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