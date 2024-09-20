У ніч проти 20 вересня протиповітряна оборона збила 61 російський ударний безпілотник Shahed і керовану авіаційну ракету Х-59/69, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Скільки дронів збила ППО під час атаки Росії 20 вересня

Донецьку область атакували трьома ракетами невстановленого типу, а Дніпропетровську − керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору ТОТ на Запоріжжі.

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Під час нічного нальоту Росія запустила 70 ударних БПЛА типу Shahed із Приморсько-Ахтарська, Курська та Єйська.

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Дев’ять ворожих безпілотників були локаційно втрачені у кількох регіонах України, а загалом ППО працювала в Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.