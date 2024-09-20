Суд заочно призначив 11 років тюремного ув’язнення ексзаступнику начальника управління Росгвардії по Чеченській республіці РФ Даніїлу Мартинову.

У березні 2022 взяв у заручники 500 осіб, серед яких діти, важкохворі пацієнти медустанови, персонал та жителі Бородянки Київської області, повідомляє Служба безпеки України.

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В Україні заочно винесли вирок поплічнику Кадирова

Зловмисник командував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням.

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Він особисто керував загонами кадировців, які й взяли в заручники дітей, важкохворих пацієнтів медустанови, персонал та місцевих жителів.

Крім того, Мартинов віддав наказ замінувати підходи до інтернату, перетворивши цивільну споруду на вогневу позицію загарбників.

Росіяни розмістили на території медустанови самохідні артилерійські установки і реактивні системи залпового вогню “Град”, з яких обстрілювали прилеглі селища.

Більше по темі СБУ схопила демобілізованого строковика ЗСУ, який почав працювати на ворожу розвідку Росія вийшла на нього завдяки його батькам, які живуть на тимчасово захопленій частині території Запорізької області та співпрацюють із ворогом.

Під час звільнення громади залишки загону разом з ватажком втекли до РФ, кинувши на полі бою поранених бойовиків та військову техніку.

Суд визнав Мартинова винним за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням).

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Строк відбування покарання обчислюватиметься з дати фактичного затримання засудженого.

СБУ оголосили про підозру генералу, який командував ударом по Охматдиту - подробиці

10 вересня Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора заочно повідомили про підозру російському генералу, який командував ракетним ударом по медичному корпусу Національної дитячої лікарні «Охматдит» у Києві.

Ним виявився генерал-лейтенант Сергій Кобилаш, який на той час був командувачем дальньої авіації військово-повітряних сил ПКС Росії.

За наказом Кобилаша 8 липня 2024 року о 9 год. 15 хв. російський бомбардувальник-ракетоносій Ту-95МС здійснив пуск ракети Х-101 по дитячій лікарні у Києві.

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У березні 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Кобилаша якраз за ці воєнні злочини.