22 вересня Генеральна Асамблея ООН схвалила головний документ Саміту майбутнього, пише Голос Америки.
Пакт заради майбутнього − що відомо
Документ ухвалили всупереч опору делегації Росії, її представник намагався внести свої поправки, погрожуючи не підтримувати узгоджений текст.
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За даними Голосу Америки, заступник міністра закордонних справ країни-агресорки Сергій Вершинін запропонував поправку про "принцип невтручання", зазначаючи, що це нібито важливо для країн Глобального півдня для уникнення нав’язування їм волі "колективного Заходу".
МЗС РФ назвав документ "лицемірним", а також звинуватив генсекретаря ООН Антоніу Гутерреша в ігноруванні пропозицій Росії. У разі відхилення поправки, Вершинін погрожував "дистанціюватися" від консенсусного ухвалення документа.
Російські поправки відкинули 143 голосами, після чого президент Генасамблеї Філемон Янг оголосив Пакт ухваленим і підписав його.
Про що йдеться в Пакті заради майбутнього
Документ складається зі 42 сторінок і містить перелік намірів країн щодо вирішення глобальних проблем.
Там є розділи про "Сталий розвиток і фінансування розвитку", "Міжнародний мир і безпеку", "Науку, технології, інновації та цифрове співробітництво", "Молодь і майбутні покоління", "Науку, технології, інновації та цифрове співробітництво", а також "Молодь і майбутні покоління" тощо.
Документ зобов’язав країни діяти задля підтримання та відновлення глобального миру та безпеки.
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