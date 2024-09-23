22 вересня Генеральна Асамблея ООН схвалила головний документ Саміту майбутнього, пише Голос Америки.

Пакт заради майбутнього − що відомо

Документ ухвалили всупереч опору делегації Росії, її представник намагався внести свої поправки, погрожуючи не підтримувати узгоджений текст.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За даними Голосу Америки, заступник міністра закордонних справ країни-агресорки Сергій Вершинін запропонував поправку про "принцип невтручання", зазначаючи, що це нібито важливо для країн Глобального півдня для уникнення нав’язування їм волі "колективного Заходу".

Advertisement

МЗС РФ назвав документ "лицемірним", а також звинуватив генсекретаря ООН Антоніу Гутерреша в ігноруванні пропозицій Росії. У разі відхилення поправки, Вершинін погрожував "дистанціюватися" від консенсусного ухвалення документа.

Російські поправки відкинули 143 голосами, після чого президент Генасамблеї Філемон Янг оголосив Пакт ухваленим і підписав його.

Про що йдеться в Пакті заради майбутнього

Документ складається зі 42 сторінок і містить перелік намірів країн щодо вирішення глобальних проблем.

Там є розділи про "Сталий розвиток і фінансування розвитку", "Міжнародний мир і безпеку", "Науку, технології, інновації та цифрове співробітництво", "Молодь і майбутні покоління", "Науку, технології, інновації та цифрове співробітництво", а також "Молодь і майбутні покоління" тощо.

Advertisement

Документ зобов’язав країни діяти задля підтримання та відновлення глобального миру та безпеки.

Лідери США, Індії, Японії та Австралії застерегли Росію від ядерних погроз

Лідери країн Чотиристороннього діалогу з питань безпеки застерегли РФ від ядерних залякувань і закликали до відновлення миру в Україні.

Вони виступили за дотримання міжнародного права, а також наголосили на повазі до територіальної цілісності та суверенітету усіх держав.

Сполучені Штати, Австралія, Індія та Японія заявили про неприйнятність застосування або погроз зпастосуванням ядерної зброї Росією.

Advertisement

У Міністерстві закордонних справ України попередили, що Росія готує удари по українських обʼєктах ядерної енергетики напередодні зими.