Експрезидент США Дональд Трамп не балотуватиметься на посаду президента 2028 року, якщо програє на виборах 5 листопада, повідомляє Reuters, цитуючи слова Трампа, сказані під час інтерв'ю в програмі "Повна міра".

Чи балотуватиметься Трамп на посаду президента у 2028 році

"Ні, не планую. Думаю, що буде, те буде. Я взагалі не розглядаю такий варіант", − заявив експрезидент Штатів.

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Водночас він додав, що сподівається на успіх на цьогорічних президентських виборах.

За даними ВВС, Трамп припустив можливість поразки на виборах вже вдруге за останні чотири дні, хоча раніше ніколи не робив таких заяв.

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Президентські вибори у США 2024 року − що треба знати

Віцепрезидентка США під час президентських дебатів звинуватила Дональда Трампа в тому, що він готовий принести Україну в жертву "обожнюваному" ним Путіну.

Жоден із кандидатів не озвучив конкретних політичних цілей щодо підтримки України чи інших союзників, натомість запропонувавши кардинально різні погляди на роль Америки як захисника демократії всередині країни та у світі. Але один із них таки вразив виборців.

Більше по темі Військовий флот США готується до можливої війни з Китаєм до 2027 року Водночас командування ВМС Штатів розглядає Росію, Іран і угруповання "Хезболли" як інших потенційних суперників.

Під час передвиборчого мітингу Дональда Трампа в місті Батлер, штат Пенсильванія, сталася стрілянина.

За даними правоохоронців, загинули двоє людей, серед них і підозрюваний. Ще двоє глядачів були поранені. Трампа швидко оточили агенти служби безпеки й посадили його в автомобіль.

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Подробиці про головні тези на президентських дебатах США 10 вересня читайте в матеріалі Kyiv Post тут.