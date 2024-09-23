Президент України Володимир Зеленський приїхав на завод у Скрантоні в Пенсільванії, де виробляють артилерійські снаряди калібру 155 мм для ЗСУ, повідомив український президент у соцмережі Х (колишні Twitter).

Президент України відвідав оборонний завод у Пенсільванії

Український президент подякував працівникам заводу за їхній внесок у захист не лише України, а й демократичного світу.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

"Завод збільшуватиме виробництво, і ми домовилися про розширення співпраці між Пенсильванією та Запоріжжям", − зазначив Зеленський.

Advertisement

Він додав, що на таких підприємствах відчувається здатність демократичного світу перемогти завдяки людям, які невтомно працюють, щоб забезпечити захист життя.

За словами Зеленського, завод нарощуватиме виробництво боєприпасів для України.