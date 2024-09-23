Президент України Володимир Зеленський приїхав на завод у Скрантоні в Пенсільванії, де виробляють артилерійські снаряди калібру 155 мм для ЗСУ, повідомив український президент у соцмережі Х (колишні Twitter).
Президент України відвідав оборонний завод у Пенсільванії
Український президент подякував працівникам заводу за їхній внесок у захист не лише України, а й демократичного світу.
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"Завод збільшуватиме виробництво, і ми домовилися про розширення співпраці між Пенсильванією та Запоріжжям", − зазначив Зеленський.
Він додав, що на таких підприємствах відчувається здатність демократичного світу перемогти завдяки людям, які невтомно працюють, щоб забезпечити захист життя.
За словами Зеленського, завод нарощуватиме виробництво боєприпасів для України.
Scranton, Pennsylvania. I visited a plant that manufactures 155 mm artillery shells. Now, for our warriors who are defending not only our country, not only Ukraine, the plant will be ramping up production.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 22, 2024
I began my visit to the United States by expressing my gratitude to all… pic.twitter.com/OXnvqHclkM
Гарріс зустрінеться із Зеленським цього тижня
Президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів, де виступить на засіданні Ради безпеки ООН і Генасамблеї ООН.
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За даними Bloomberg і Reuters, він зустрінеться з чинною віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, експрезидентом Дональдом Трампом і чинним президентом США Джо Байденом.
Він надасть їм подробиці про український "План перемоги".
Раніше Президент зауважив, що "План перемоги" потрібно представити Конгресу США, оскільки багато що залежить саме від його рішень.
16 вересня пункти плану були виписані на понад 90%, а вже 18 вересня "План перемоги" був повністю готовий.