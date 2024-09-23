Південна Корея попередила про вживання військових заходів у разі, якщо Північна Корея продовжить надсилати повітряні кулі зі сміттям через кордон, пише Bloomberg.

Навіщо Північна Корея запускає кулі зі сміттям у південну Корею

Остання партія таких куль перервала роботу головного південнокорейського міжнародного аеропорту Інчхон більш ніж на 90 хвилин.

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"Наші військові вживатимуть заходів, якщо повітряні кулі зі сміттям з Північної Кореї продовжуватимуть серйозно загрожувати безпеці нашого народу або якщо буде вважатися, що вони перетнули межу", − йдеться в заяві Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

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Наразі невідомо, які саме заходи розглядаються.

Сеульські високопосадовці раніше заявляли, що вживатимуть суворі заходи проти КНДР, якщо південнокорейському народу буде завдано будь-якої шкоди.

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Починаючи з кінця травня Північна Корея спрямувала у повітряний простір південної сусідки понад 5500 повітряних куль, наповнених сміттям, на знак обурення проведенням спільних військових навчань Південно. Кореєю та США та іншими діями на кордоні, на які Пхеньян давно скаржився як на загрозу його суверенітетові.

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Деякі з цих куль спричинили пожежі, однак Південна Корея утримувалася від їх збиття через імовірне поширення шкідливих матеріалів або побічної шкоди густонаселеним районам від пострілів.

Більшість повітряних куль з Північної Кореї містили макулатуру, недопалки та деталі взуття.

Запуски куль зі сміттям − що відомо

З 4 по 9 вересня Північна Корея запускала повітряні кулі зі сміттям у напрямку Південної Кореї.

Об'єднаний комітет начальників штабів США (JCS) повідомив, що КНДР відновила запуски повітряних куль близько 9 години ранку, за кілька годин після того, як запустила близько 200 повітряних куль увечері в суботу.

4 вересня країна вкотре запустила повітряні кулі зі сміттям у бік Південної Кореї. Тоді громадянам порадили не торкатися повітряних куль.

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У травні КНДР запускала кулі зі сміттям і гноєм на прикордоні райони Південної Кореї у відповідь на листівки з закликом повалити режим у Пхеньяні.