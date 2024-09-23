Українські правоохоронці зібрали докази на 11 російських воєнних злочинців, які причетні до масових репресій та вбивств цивільного населення після тимчасового захоплення Херсона.

Зокрема, задокументовано злочини генерал-майора поліції РФ Юрія Зав’ялова та його підлеглих, повідомляє Служба безпеки України.

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В Україні оголосили про підозри військовим РФ - що відомо

На прохання гауляйтера Сальдо у липні 2022 року Кремль відрядив їх до тимчасово окупованого на той час Херсона для проведення “зачисток” серед місцевих жителів.

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Для організації репресивних заходів Зав’ялова призначили очільником так званого “управління МВС РФ по Херсонській області”.

Ще двоє російських полковників поліції – Геннадій Берьозін та Юрій Закавряшин отримали “посади заступників” Зав'ялова.

Ці троє організували загони військових РФ, які викрадали жителів обласного центру та конвоювали їх до катівні, якою керував 38-річний старший лейтенант поліції РФ Андрій Співак.

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За наказом Зав’ялова його підлеглий застосовував до ув’язнених жорстокі тортури, у тому числі влаштовував побиття та морив голодом.

Зокрема, до смерті був закатований струмом 54-річний ветеран АТО.

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Під час звільнення Херсона Зав’ялов і його підлеглі втекли до РФ, де отримали держнагороди.

Щоб приховати воєнні злочини, їм змінили анкетні дані в особових справах в РФ.

Утім така конспірація не допомогла. Співробітники СБУ спільно з Нацполіцією встановили особи кожного зловмисника та їхні персональні дані.

На даний час Зав’ялову, Берьозіну, Закавряшину, Співаку та ще шістьом фігурантам заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Дії ще одного злочинця кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (пособництво у жорстокому поводженні з цивільним населенням поєднане з умисним вбивством).

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Тривають комплексні заходи щодо притягнення винних до відповідальності.

СБУ оголосили про підозру генералу, який командував ударом по Охматдиту - подробиці

10 вересня Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора заочно повідомили про підозру російському генералу, який командував ракетним ударом по медичному корпусу Національної дитячої лікарні «Охматдит» у Києві.

Ним виявився генерал-лейтенант Сергій Кобилаш, який на той час був командувачем дальньої авіації військово-повітряних сил ПКС Росії.

За наказом Кобилаша 8 липня 2024 року о 9 год. 15 хв. російський бомбардувальник-ракетоносій Ту-95МС здійснив пуск ракети Х-101 по дитячій лікарні у Києві.

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У березні 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Кобилаша якраз за ці воєнні злочини.