Уряд Російської Федерації підготував позитивний відгук на пропозицію запровадити кримінальну відповідальність за «русофобію» для іноземців за кордоном.

Судити з таких статей російські суди можуть заочно, без присутності підсудних, повідомляє Радіо Свобода.

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У Росії введуть кримінальну відповідальність за «русофобію»

Російські посадовці планують додати до Кримінального кодексу РФ статтю «за русофобію».

Русофобією посадовці вважають дискримінацію російських громадян іноземними посадовими особами або публічні заклики до неї.

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У проєкті статті йдеться саме про «дискримінацію» громадян і постійних резидентів Росії за кордоном.

Зазначається, що покарання за «русофобію» на території Росії не передбачається.

Такоє не має роз'яснень що саме може вважатися дискримінацією.

Згідно з проєктом, іноземним особам, яких буде визнано «винними», планують заборонити «обіймати певні посади або займатися певною діяльністю» в Росії.

Путін збільшив чисельність армії - подробиці

16 вересня президент Росії Владімір Путін підписав указ, який збільшує штатну чисельність російської армії до 2 мільйонів 389 тисяч, серед яких 1,5 мільйона військовослужбовців.

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Кількість військових у російській армії збільшиться на 180 тисяч осіб. Закон набере чинності 1 грудня 2024 року.

Також Путін розпорядився виділити міністерству оборони гроші з бюджету РФ на утримання цих військових.