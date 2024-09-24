Під час Генеральної Асамблеї ООН президент Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США й розповів конгресменам про "План перемоги", повідомляється на сайті Офісу президента.

Що розповів Зеленський членам Конгресу США про "План перемоги"

Як зазначається, Зеленський розповів про подробиці ситуації на фронті, перебіг Курської операції, потреби ЗСУ та важливість своєчасного постачання пакетів допомоги.

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Учасники зустрічі приділили окрему увагу плану перемоги, який Зеленський представить президенту США Джо Байдену, Конгресу та обом кандидатам у президенти.

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"Поінформував делегацію про поточну безпекову ситуацію та перспективи на наступний рік, про те, до чого готується Росія. Зараз, наприкінці року, ми маємо реальну можливість зміцнити співпрацю між Україною та Сполученими Штатами", − пояснив Президент України у власному Телеграм-каналі.

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За його словами, він планує зустрітися з обома кандидатами в Президенти та представити їм "План перемоги".

На зустрічі були присутні члени Сенату США Бен Кардін, Ден Салліван, Крістофер Мерфі, а також член Палати представників Грегорі Мікс.

Візит Зеленського до США − що треба знати

Президент України Володимир Зеленський приїхав на завод у Скрентоні в Пенсільванії, де виробляють артилерійські снаряди калібру 155 мм для ЗСУ.

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Також він зустрівся з губернатором штату Пенсільванія Джошем Шапіро, сенатором цього штату Бобом Кейсі та конгресменом Меттом Картрайтом.

За даними Bloomberg і Reuters, у межах візиту до США Зеленський зустрінеться з чинною віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, експрезидентом Дональдом Трампом і чинним президентом США Джо Байденом.

Президент наголосив, що "План перемоги" потрібно представити Конгресу США, оскільки багато що залежить саме від його рішень. 

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