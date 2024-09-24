Під час Генеральної Асамблеї ООН президент Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США й розповів конгресменам про "План перемоги", повідомляється на сайті Офісу президента.

Що розповів Зеленський членам Конгресу США про "План перемоги"

Як зазначається, Зеленський розповів про подробиці ситуації на фронті, перебіг Курської операції, потреби ЗСУ та важливість своєчасного постачання пакетів допомоги.

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Учасники зустрічі приділили окрему увагу плану перемоги, який Зеленський представить президенту США Джо Байдену, Конгресу та обом кандидатам у президенти.

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"Поінформував делегацію про поточну безпекову ситуацію та перспективи на наступний рік, про те, до чого готується Росія. Зараз, наприкінці року, ми маємо реальну можливість зміцнити співпрацю між Україною та Сполученими Штатами", − пояснив Президент України у власному Телеграм-каналі.

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За його словами, він планує зустрітися з обома кандидатами в Президенти та представити їм "План перемоги".

На зустрічі були присутні члени Сенату США Бен Кардін, Ден Салліван, Крістофер Мерфі, а також член Палати представників Грегорі Мікс.