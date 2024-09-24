Близько 60% іноземних деталей, знайдених у російській зброї на полі бою в Україні, надходять до Росії з Китаю.

Україна мала дискусії на цю тему з виробниками зброї, цитує Reuters уповноваженого Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

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Китай, США, Нідерланди, Японія та Швейцарія надають Росії деталі для зброї

«Якщо взяти всі звичайні види озброєння та порахувати компоненти іноземного виробництва, то близько 60% буде із Китаю. У нас були тривалі дискусії з деякими виробниками з цього приводу. Я сказав би, що найбільша проблема — це КНР», — сказав Власюк.

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За його словами, важливі деталі, які необхідні для систем спостереження, безпілотників і ракет, також походять зі Сполучених Штатів, Нідерландів, Японії та Швейцарії.

Власюк наголосив, що ЄС міг би зробити більше, щоб зупинити потік західної продукції до Росії. Зокрема, вжити заходів проти російської компанії «Росатом».

«Росатом... ми вважаємо, що Росія використовує свої мережі для постачання російської армії», - сказав він.

У Європі також неохоче вдаються до будь-яких дій через домінування Росії у постачаннях для атомних електростанцій.

За словами Власюка, блок також може націлитися на російську логістику, таку як аеропорти і морські порти, а також фінансові установи, які сприяють продажам.

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Також він згадав про пакет санкцій США щодо ІТ, який, за його словами, був дуже ефективним після набуття чинності на початку цього місяця.

Армія РФ вперше використала в Україні китайську бронемашину ZFB-05

24 вересня у ЗМІ з'явилась інформація, що Збройні сили РФ використовують бронемашини ZFB-05 виробництва Китаю в зоні бойових дій.

Ішлося про китайську бронемашину ZFB-05 Xinxing, яка обладнана антидроновим захистом капота, складним захистом лобового скла, захистом бокових проєкцій та кулеметного "гнізда".

Раніше ці машині помітили на озброєні чеченського спеціального загону швидкого реагування "Ахмат".