Скільки коштів українцям нарахували за програмою Національний кешбек

До програми долучилися 10 банків та 1 137 виробників.

За цей час відкрили 1,6 млн карток для отримання коштів.

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У межах програми "Національний кешбек" українцям уже нарахували 23,6 млн гривень, повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій і міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Програма "Національний кешбек" − що треба знати

2 вересня офіційно стартував "Національний кешбек", який дає змогу громадянам повертати 10% від вартості покупок вітчизняних товарів. Програма спрямована на підтримку вітчизняного виробника та стимулювання попиту на українську продукцію.

Максимальна сума кешбеку становить 3 000 грн на місяць, а отримані кошти можна витратити на медичні, комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на потяг, або пожертвувати на ЗСУ.

За перший тиждень роботи програми "Національний кешбек" українці відкрили 800 тис. карток.

Подробиці про те, як можна доєднатися до програми та отримати кешбек дізнавайтеся в матеріалі Kyiv Post тут.