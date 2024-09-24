Сьогодні, 24 вересня, у Києві та Київській області оголосили тривогу у зв'язку з повітряною ціллю, яка перетнула держкордон з Білоруссю. Моніторингові канали вже заявили, що білоруський винищувач перетнув державний кордон України.

Повітряна ціль з Білорусі залетіла до України - подробиці

О 14:29 на Київщині оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах України попередили про "повітряну ціль", яка перетнула державний кордон з території Білорусі.

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Ціль рухалась у південному напрямку у напрямку Житомирської та Київської областей.