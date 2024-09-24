Сьогодні, 24 вересня, у Києві та Київській області оголосили тривогу у зв'язку з повітряною ціллю, яка перетнула держкордон з Білоруссю. Моніторингові канали вже заявили, що білоруський винищувач перетнув державний кордон України.

Повітряна ціль з Білорусі залетіла до України - подробиці

О 14:29 на Київщині оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах України попередили про "повітряну ціль", яка перетнула державний кордон з території Білорусі.

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Ціль рухалась у південному напрямку у напрямку Житомирської та Київської областей.

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Менш ніж через 20 хвилин у ПС заявили про відбій загрози у зв'язку з ціллю з Білорусі.

Моніторинговий Телеграм-канал Беларускі Гаюн повідомив, що за попередньою інформацією державний кордон з Україною порушив навчально-бойовий літак Як-130 Військово-повітряних сил Білорусі.

З посиланням на інформацію іншого моніторингу Беларускі Гаюн підтвердив, що близько 14:28 у районі н.п. Дятлик (Наровлянський рн, Гомельська обл.) Як-130 перетнув держкордон.

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О 17:27 Повітряні сили України заявили, що факт порушення повітряного простору України з території Білорусі не встановлено.

У ПС вважають, що могла бути застосована радіолокаційна перешкода.

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Характеристики винищувача Як-130

Як-130 - це російський навчально-бойовий літак, який розробило ВАТ «Дослідно-конструкторське бюро ім. О. С. Яковлєва» у співпраці з італійськими фахівцями.

Літак створили для заміни у Повітряних силах РФ навчально-тренувальних L-39.

Першу партію Як-130 Білорусь отримала 2015 року відповідно до контракту з науково-виробничою корпорацією "Іркут".

Згідно з відкритими даними, станом на 2023 рік на озброєнні білоруської армії перебували 11 літаків Як-130. 

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