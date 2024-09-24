Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія використовує супутники з Китаю для фотографування атомних електростанцій в Україні для підготовки до потенційного удару по них.

Про це пише Укрінформ з посиланням на інтерв'ю Зеленських для Abc News.

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Росія готується до удару про ядерних об'єктах України

«Нещодавня інформація свідчить про те, що Росія використовує китайські супутники і фотографує деталі об'єктів на ядерних об'єктах. І з нашого досвіду, якщо Росія фотографує певні об'єкти, то існує загроза атак по ядерних об'єктах», - сказав Зеленський.

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Президент не уточнив, чи були китайські супутники, які використовувала Росія, комерційними чи контролювалися китайським урядом.

Проте додав, що поділиться інформацією, яку має Україна, з лідерами, які можуть вплинути на Росію, і назвав це «ядерним терором».

В Abc News зазначили, що якщо інформація підтвердиться, використання китайських супутників для фотографування українських атомних електростанцій стане ще одним прикладом допомоги Китаю у збройній агресії Росії.

Більше по темі Російська зброя на майже 60% складається з китайських компонентів Також деталі російської зброї походять зі США, Нідерландів, Японії та Швейцарії.

Це також поставило б під сумнів потужність власних супутникових можливостей Росії.

Деякі експерти вважають, що Росія навряд чи буде безпосередньо націлюватися на реактори атомних станцій.

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РФ «може завдати і завдає численних ударів по трансформаторних підстанціях, які постачають енергію на атомні електростанції і розподіляють енергію від реакторів по решті території країни.

Такі атаки не тільки перешкоджають розподілу енергії до решти енергосистеми, але й створюють загрозу безпеці енергосистеми», - писали Джек Уотлінг і Дар'я Долзікова у звіті британського оборонного аналітичного центру «Королівський інститут об'єднаних служб» (RUSI).

Дрони РФ пролітали за кілька кілометрів від Хмельницької АЕС - подробиці

На початку вересня під час однієї з атак російські ударні безпілотники пролітали всього за кілька кілометрів від Хмельницької атомної електростанції.

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Команда МАГАТЕ почула безпілотники, постріли і була змушена сховатися в укритті.