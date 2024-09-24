Підрозділи Головного управління розвідки України (ГУР МОУ) повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили російських окупантів в усіх будівелях підприємства.

Про це повідомило ГУР та опублікувало відповідне відео.

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Бійці ГУР повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу

24 вересня командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів начальнику ГУР МО України Кирилу Буданову про успішне завершення операції, яку здійснили спеціальні групи ГУР: «Стугна», «Парагон», РДК, «Юнгер», БДК, «Терор».

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Зокрема, вони провели системну зачистку будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з противником в умовах щільної забудови.

В окремих випадках українські спецпризначенці вступали з армією РФ у рукопашний бій.

"Росіяни перетворили агрегатний завод у свою пропагандистську «фортецю», залучаючи в її обороні найбільш мотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть бійці 45 бригади СпП повітряно-десантних військ (Кубінка, Москва)", - ідеться у повідомленні.

Більше по темі «Ми прикопаємо їх прямо там» - росіянин про тактику Москви не платити за загиблих солдатів Російських військових, які загинули на фронті, часто закопують, щоб вважати їх безвісти зниклими. Це дозволяє не виплачувати компенсації родинам, що вигідно російській владі.

Територію заводу передали під контроль Збройних сил України після зачистки усіх 30 будівель об’єкта.