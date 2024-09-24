Підрозділи Головного управління розвідки України (ГУР МОУ) повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили російських окупантів в усіх будівелях підприємства.
Про це повідомило ГУР та опублікувало відповідне відео.
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Бійці ГУР повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу
24 вересня командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів начальнику ГУР МО України Кирилу Буданову про успішне завершення операції, яку здійснили спеціальні групи ГУР: «Стугна», «Парагон», РДК, «Юнгер», БДК, «Терор».
Зокрема, вони провели системну зачистку будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з противником в умовах щільної забудови.
В окремих випадках українські спецпризначенці вступали з армією РФ у рукопашний бій.
"Росіяни перетворили агрегатний завод у свою пропагандистську «фортецю», залучаючи в її обороні найбільш мотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть бійці 45 бригади СпП повітряно-десантних військ (Кубінка, Москва)", - ідеться у повідомленні.
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Територію заводу передали під контроль Збройних сил України після зачистки усіх 30 будівель об’єкта.
Бійці ГУР знищили російський катер в Криму
У ніч з 8 на 9 серпня бійці Головного управління розвідки знищили російський швидкісний катер типу «Тунець» у тимчасово окупованому Криму.
Вороже судно потопили за допомогою ударного морського дрона MAGURA V5 поблизу населеного пункту Чорноморське.
Зробили це воїни спецпідрозділу Group 13.
Крім катера, пошкоджені також ще три плавзасоби окупантів.