Російська армія завдала масованих авіаударів по густонаселених районах Харкова. Відомо про трьох загиблих, 31 особа дістала поранень. Також люди перебувають під завалами.

Росія вдарила по Харкову 24 вересня - що відомо

Унаслідок масованого авіаудару по Харкову є тяжкопоранені, люди перебувають під завалами, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

“Є прильоти по житлових багатоповерхівках. Інформація оновлюється”, - написав Синєгубов.

Advertisement

В одну з багатоповерхівок було пряме влучання.

“Троє загинули та 28 цивільних постраждали внаслідок сьогоднішнього обстрілу Харкова. Наймолодша травмована — дівчина 17 років. Найстаршій — 87 років.

Переважна більшість постраждалих у середньому стані. Четверо людей – у важкому. Троє людей перебувають в операційних”, - зазначав Синєгубов.

Міський голова Ігор Терехов зазначив, що у багатоповерховому будинку "поверхи склалися з восьмого по третій".

Більше по темі Росіяни обстріляли житловий район Харкова: багато постраждалих Війська агресора знову вдарили по місту та району керованими авіабомбами.

"У Київському районі у житловому будинку шестеро постраждалих. Поверхи у будинку склалися з восьмого по третій", - написав Терехов.

У місті триває пошуково-рятувальна операція.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російська армія вдарила по житловому будинку, хлібозаводу та стадіону.