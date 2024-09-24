Російська армія завдала масованих авіаударів по густонаселених районах Харкова. Відомо про трьох загиблих, 31 особа дістала поранень. Також люди перебувають під завалами.
Росія вдарила по Харкову 24 вересня - що відомо
Унаслідок масованого авіаудару по Харкову є тяжкопоранені, люди перебувають під завалами, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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“Є прильоти по житлових багатоповерхівках. Інформація оновлюється”, - написав Синєгубов.
В одну з багатоповерхівок було пряме влучання.
“Троє загинули та 28 цивільних постраждали внаслідок сьогоднішнього обстрілу Харкова. Наймолодша травмована — дівчина 17 років. Найстаршій — 87 років.
Переважна більшість постраждалих у середньому стані. Четверо людей – у важкому. Троє людей перебувають в операційних”, - зазначав Синєгубов.
Міський голова Ігор Терехов зазначив, що у багатоповерховому будинку "поверхи склалися з восьмого по третій".
Росіяни обстріляли житловий район Харкова: багато постраждалих
"У Київському районі у житловому будинку шестеро постраждалих. Поверхи у будинку склалися з восьмого по третій", - написав Терехов.
У місті триває пошуково-рятувальна операція.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російська армія вдарила по житловому будинку, хлібозаводу та стадіону.
“За попередніми даними вибухотехніків, це був ФАБ-250 з модулем УМПК. Поцілили - поруч школа, дитячий садок та житлові будинки. Жінка загинула, коли вигулювала собаку. Загалом вже 31 постраждалий та троє загиблих, працюємо на місцях, збираємо докази воєнних злочинів росіян”, - зазначив начальник слідчого управління обласної поліції Сергій Болвінов.
Олег Синєгубов додав, що одна людина загинула внаслідок удару по цивільному хлібопекарському підприємству. Також на цій локації восьмеро постраждалих.
Удару по хлібзаводу було завдано авіабомбою ФАБ-500.
Удар по житловому району Харкова - подробиці
21 вересня російські війська обстріляли Харків та район. Одна авіабомба влучила біля багатоповерхівки у Шевченківському районі міста. Ще одна прилетіла по території Малоданилівської ОТГ в районі житлової забудови.
За медичною допомогою звернулася 21 людина.