На території Румунії, навпроти українського міста Ізмаїл, вкотре знайшли уламки російського ударного безпілотника "Шахед", повідомило міністерство оборони Румунії.

У Румунії знайшли уламки російського БпЛА

Уламки виявили під час обстеження території у пошуках можливих фрагментів БпЛА, що могли впасти там протягом останніх тижнів під час російських повітряних атак на українські порти на Дунаї.

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Залишки "Шахеда" знайшли селища Плауру у повіті Тулча. Їх вилучили та відправили на подальшу експертизу.

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Попередньо знахідку вважають уламками іранського безпілотника "Шахед", який Росія використовує під назвою "Герань-2".

Міноборони Румунії вкотре засудило обстріли Росією української цивільної інфраструктури та наголосило, що це суперечить нормам міжнародного права.

Російські "Шахеди" на території Румунії – що відомо

9 вересня поблизу села Периправа повіту Тулча знайшли уламки російського безпілотника.

Більше по темі Російська зброя на майже 60% складається з китайських компонентів Також деталі російської зброї походять зі США, Нідерландів, Японії та Швейцарії.

1 серпня в районі комуни Чаталкіой повіту Тулча в Румунії знайшли уламки російського дрона.

А 24 липня три російські безпілотники Shahed 131/136 під час нічної атаки на Україну залетіли на територію Румунії, де впали в районі села Нікуліцел.

Румунія закликала НАТО відреагувати на порушення повітряного простору РФ

18 вересня під час зустрічі "Бухарестської дев'ятки" (B9) міністр оборони Румунії Анджел Тилвар заявив, що НАТО має рішуче та скординовано діяти у відповідь на інциденти, в ході яких російські ракети або безпілотники, випущені по Україні, вторгаються в повітряний простір Альянсу.

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"Країни "Бухарестської дев'ятки" глибоко стурбовані неодноразовими вторгненнями російських безпілотників та ракет у повітряний простір НАТО у Польщі, Румунії, Латвії, а також ескалацією напруженості вздовж східного флангу НАТО", - зазначав Тилвар.