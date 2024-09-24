Служба безпеки України заочно повідомила про підозру двом російським військовим, які знущалися з чотирьох українських полонених під час наступу армії РФ на Харків у 2024 році.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Укрінформ.

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СБУ викрили військових РФ, які знущалися з українців

Командир 3-ї стрілецької роти 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії Збройних сил РФ Олексій Кіпрін та старший стрілець 2-го взводу 3-ї стрілецької роти Олексія Кучманова у травні-червні цього року обидва фігуранти брали участь у повторному наступі армії РФ на Харків.

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У ході боїв у районі селища Стариця Чугуївського району Кіпрін та його підлеглий разом із трьома спільниками взяли у полон чотирьох українських воїнів.

Під час конвоювання зв’язаних військовополонених фігуранти били їх, збивали з ніг, імітували страту, здійснюючи постріли поруч з їхньою головою.

Більше по темі СБУ заочно оголосила про підозру генералу РФ, який наказав катувати ветерана АТО Генерал-майор поліції РФ Юрій Зав’ялов та його підлеглі причетні до масових репресій та вбивств цивільних у Херсоні.

Усі тортури Кіпрін фіксував на камеру свого мобільного телефону, а потім виклав це відео в інтернет.

Після документування вчинених воєнних злочинів РФ та проведення відповідних експертиз була сформована доказова база на обох фігурантів.

На підставі цих матеріалів слідчі СБУ повідомили Кіпріну і Кучманову про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

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Наразі тривають комплексні заходи для притягнення обох російських військових до відповідальності.

СБУ схопила банкіра, який працював на ворожу воєнну розвідку в Харкові

5 вересня Служба безпеки України повідомила про затримання чергового агента воєнної розвідки Росії, який працював на російського шпигуна – росіянина, що був співробітником українського банку й готував удари по обласному центру.

Він об’їжджав місто на власному авто й приховано збирав дані про розташування військових об’єктів на телефонну камеру, а також збирав для росіян інформацію про місця та наслідки повітряних ударів Росії по місту.

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Отримані дані надавалися російському шпигуну під час особистих зустрічей, а також за допомогою месенджера.