Під час виступу на 79-й Генеральній асамблеї ООН президент США Джо Байден закликав країни-члени ООН бути невтомними у підтримці України, щоби допомогти їй перемогти у війні та зберегти свою свободу.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

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Байден закликав країни-члени ООН допомагати Україні

«Світу належить зробити ще один вибір. Чи зберігатимемо ми нашу підтримку, щоби допомогти Україні виграти цю війну та зберегти свою свободу, або ж ми полишимо це й дозволимо агресії поновитися та знищити націю?

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Я знаю свою відповідь. Ми не можемо втомлюватися, ми не можемо відвернутися, і ми не відмовимося від нашої підтримки України», - наголосив президент США.

Він зазначив, що вторгнення Росії в Україну від самого початку було атакою на цінності, які має відстоювати ООН як міжнародна інституція.

Саме тому США разом із понад 50 союзниками й партнерами стали на підтримку України та надали їй масштабну допомогу.

Більше по темі Трамп видав цинічну заяву щодо візиту Зеленського до США − що він сказав У разі перемоги на виборах він зателефонує Зеленському та Путіну й закликатиме їх укласти угоду про припинення війни.

«Але найголовніше те, що вистояв український народ», - наголосив Байден.

Президент США також зауважив, що війна Путіна не досягла його основної мети.

«Він задумав знищити Україну, але Україна продовжує бути вільною. Він мав намір послабити НАТО, але НАТО більше, сильніше, згуртованіше, ніж будь-коли раніше, з двома новими членами, Фінляндією та Швецією», - підкреслив Байден.

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Тож, продовжив він, світ не може опускати руки. Президент США також наголосив, що вибір, який країни роблять сьогодні, визначає майбутнє на десятиліття наперед.

Зеленський презентував членам Конгресу США український "План перемоги"

Під час Генеральної Асамблеї ООН президент Володимир Зеленський розповів конгресменам США про "План перемоги".

Також Зеленський розповів про подробиці ситуації на фронті, перебіг Курської операції, потреби ЗСУ та важливість своєчасного постачання пакетів допомоги.

Учасники зустрічі приділили окрему увагу плану перемоги, який Зеленський представить президенту США Джо Байдену, Конгресу та обом кандидатам у президенти.