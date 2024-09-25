У вівторок, під час одного з виступів у межах власної президентської кампанії, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що Америка «дуже близька до Третьої світової війни», і пообіцяв своїм прибічникам, що він «вийде з неї», маючи на увазі Україну. Він звинуватив президента США Джо Байдена та віцепрезидентку Камалу Гарріс у тому, що вони «втягнули американців у цю війну» та продовжують підтримувати Київ.
«Байден і Камала втягнули нас у цю війну в Україні, і тепер вони не можуть нас звідти вивести», — наголосив він у своєму виступі й додав: «Вони не можуть нас витягти. Я дивився на нього [Байдена — ред.] : «Ми переможемо, ми будемо…» Він говорив це протягом трьох років».
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Спадкоємець нерухомості, якому вдалося уникнути призову під час війни у В’єтнамі через нібито кісткові шпори на ногах, продовживши навчання на факультеті бізнес-менеджменту, прочитав слухачам лекцію, в якій поділився свім баченням сучасної військової історії Росії.
Трамп видав цинічну заяву щодо візиту Зеленського до США − що він сказав
«Вони били Гітлера, вони били Наполеона. Ось що вони роблять. Вони чинять спротив, і це неприємно», – пояснив експрезидент, який неодноразово хвалився тим, що вони з автократичним російським лідером «добрі друзі».
Він укотре назвав президента Володимира Зеленського «найкращим комівояжером на Землі», заявивши, що «щоразу, коли Зеленський приїжджає до Сполучених Штатів, він повертається із сотнею мільярдів», що є звичним наративом Трампа, коли той звертається до прихильників.
«Але ми застрягнемо в цій війні, якщо я не стану президентом. Я зроблю це. Я домовлюся. Я вийду. Ми повинні вийти", – додав Трамп.
Кандидат продовжував стверджувати, що Вашингтон дав Києву «близько 300 мільярдів доларів», тоді як Європа дала «незначну частину від цієї суми».
«Як ви думаєте, Байден лежить вночі й думає, як змусити Європу заплатити? Ні, він спокійно спить!» – підсумував Трамп.
За даними вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW), станом на лютий цього року європейські, азійські союзники Америки та країни-союзниці США по НАТО виділили понад 178 мільярдів доларів на підтримку України. Ця сума є більшою, ніж США зобов'язалися надати на той час.
Після тривалої міжпартійної боротьби у Вашингтоні та голосування за законопроєкт про фінансування, проти якого виступав Трамп, у квітні США виділили Україні додаткові 61 млрд доларів. Тим не менш, за даними американської Ради з міжнародних справ, Вашингтон виділив Україні загалом 175 млрд доларів з урахуванням ухваленого суперечливого законопроекту.
Зеленський заявив у Радбезі ООН, що «Росію можна лише змусити до миру»
Виступаючи в Раді Безпеки ООН у вівторок, Зеленський повторив свою тезу про те, що Росія порушила Статут ООН, скоївши безліч воєнних злочинах в Україні, тому не може посилатися на його положення для виправдання своєї агресії.
«Насправді, у власний збочений спосіб, у своєму кривому світі [Росія – ред.] посилається на Хартію. Це просто божевілля», – сказав Зеленський, назвавши повномасштабне вторгнення в суверенну країну міжнародним злочином.
«І тому ця війна не може просто «затихнути», — наголосив Зеленський у Раді й додав: «Тому цю війну неможливо припинити розмовами. Нам потрібні дії».
У понеділок президент висловив ті ж міркування під час виступу на «Саміті майбутнього», зазначивши, що ті самі сім членів ООН на чолі з Росією були єдиними противниками «Пакту майбутнього», спрямованого на поступову відмову від викопного палива.
«Росію можна лише змусити до миру. І це саме те, що потрібно: примусити Росію до миру як єдиного агресора у цій війні, єдиного порушника Статуту ООН», – наголосив Зеленський.
«У нас немає різних версій Статуту ООН для різних частин світу», — сказав український президент і уточнив: «Немає окремого статуту ООН для БРІКС або G7. Не існує окремого російсько-іранського статуту ООН або окремого китайсько-бразильського статуту ООН. Є єдиний Статут ООН, який об’єднує всіх і повинен об’єднувати всіх».
У середу, 25 вересня, Президент України має виступити на 79-й сесії Генасамблеї ООН.
‼️🇺🇦 🏴☠️Russian Representative to the United Nations: Ukraine under this dictatorship is ready to drown itself in blood: Zelensky spoke out against negotiations with Russia at a UN meeting— Gitmo12 (WWIII ⚔️ANALYST) (@DownloadMaga) September 25, 2024
▪️The conflict in Ukraine cannot be resolved through negotiations and “Russia can only be… https://t.co/tE4ZhaCN7M pic.twitter.com/uBhzzmDJwR
Депутат, звинувачений у пропонуванні хабаря українському високопосадовцю у розмірі 10 тис. біткойнів за вигідні онтракти на відновлення інфраструктури, втік до Румунії
Анонімне джерело повідомило AFP, що український депутат, звинувачений у пропонуванні хабаря високопоставленому урядовцю, втік до Румунії.
Члена партії Зеленського «Слуга народу», депутата Андрія Одарченка, заарештували в листопаді 2023 року за звинуваченням у пропозиції $10 тис. у криптовалюті Bitcoin керівнику відомства, яке займається фінансуванням відновленням пошкодженої інфраструктури країни.
За даними джерела AFP, минулого тижня Одарченко перетнув кордон з Румунією в районі міста Вікову-де-Сус.
Одарченко цього місяця не з'явився на засідання суду, а раніше відкидав звинувачення, стверджуючи, що став жертвою політичних переслідувань.
Румунія залишається популярним притулком для українських чоловіків, які ухиляються від мобілізації. Таких чоловіків щодня помічають біля кордону у Закарпатті, зокрема на березі річки Тиса. За даними прикордонної служби, з початку війни кордон із Румунією перетнули близько 17 000 українців.