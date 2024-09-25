У вівторок, під час одного з виступів у межах власної президентської кампанії, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що Америка «дуже близька до Третьої світової війни», і пообіцяв своїм прибічникам, що він «вийде з неї», маючи на увазі Україну. Він звинуватив президента США Джо Байдена та віцепрезидентку Камалу Гарріс у тому, що вони «втягнули американців у цю війну» та продовжують підтримувати Київ.

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«Байден і Камала втягнули нас у цю війну в Україні, і тепер вони не можуть нас звідти вивести», — наголосив він у своєму виступі й додав: «Вони не можуть нас витягти. Я дивився на нього [Байдена — ред.] : «Ми переможемо, ми будемо…» Він говорив це протягом трьох років».

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Спадкоємець нерухомості, якому вдалося уникнути призову під час війни у ​​В’єтнамі через нібито кісткові шпори на ногах, продовживши навчання на факультеті бізнес-менеджменту, прочитав слухачам лекцію, в якій поділився свім баченням сучасної військової історії Росії.

Більше по темі Трамп видав цинічну заяву щодо візиту Зеленського до США − що він сказав У разі перемоги на виборах він зателефонує Зеленському та Путіну й закликатиме їх укласти угоду про припинення війни.

«Вони били Гітлера, вони били Наполеона. Ось що вони роблять. Вони чинять спротив, і це неприємно», – пояснив експрезидент, який неодноразово хвалився тим, що вони з автократичним російським лідером «добрі друзі».

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Він укотре назвав президента Володимира Зеленського «найкращим комівояжером на Землі», заявивши, що «щоразу, коли Зеленський приїжджає до Сполучених Штатів, він повертається із сотнею мільярдів», що є звичним наративом Трампа, коли той звертається до прихильників.

«Але ми застрягнемо в цій війні, якщо я не стану президентом. Я зроблю це. Я домовлюся. Я вийду. Ми повинні вийти", – додав Трамп.

Кандидат продовжував стверджувати, що Вашингтон дав Києву «близько 300 мільярдів доларів», тоді як Європа дала «незначну частину від цієї суми».

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«Як ви думаєте, Байден лежить вночі й думає, як змусити Європу заплатити? Ні, він спокійно спить!» – підсумував Трамп.

За даними вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW), станом на лютий цього року європейські, азійські союзники Америки та країни-союзниці США по НАТО виділили понад 178 мільярдів доларів на підтримку України. Ця сума є більшою, ніж США зобов'язалися надати на той час.

Після тривалої міжпартійної боротьби у Вашингтоні та голосування за законопроєкт про фінансування, проти якого виступав Трамп, у квітні США виділили Україні додаткові 61 млрд доларів. Тим не менш, за даними американської Ради з міжнародних справ, Вашингтон виділив Україні загалом 175 млрд доларів з урахуванням ухваленого суперечливого законопроекту.

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Зеленський заявив у Радбезі ООН, що «Росію можна лише змусити до миру»

Виступаючи в Раді Безпеки ООН у вівторок, Зеленський повторив свою тезу про те, що Росія порушила Статут ООН, скоївши безліч воєнних злочинах в Україні, тому не може посилатися на його положення для виправдання своєї агресії.

«Насправді, у власний збочений спосіб, у своєму кривому світі [Росія – ред.] посилається на Хартію. Це просто божевілля», – сказав Зеленський, назвавши повномасштабне вторгнення в суверенну країну міжнародним злочином.

«І тому ця війна не може просто «затихнути», — наголосив Зеленський у Раді й додав: «Тому цю війну неможливо припинити розмовами. Нам потрібні дії».

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У понеділок президент висловив ті ж міркування під час виступу на «Саміті майбутнього», зазначивши, що ті самі сім членів ООН на чолі з Росією були єдиними противниками «Пакту майбутнього», спрямованого на поступову відмову від викопного палива.

«Росію можна лише змусити до миру. І це саме те, що потрібно: примусити Росію до миру як єдиного агресора у цій війні, єдиного порушника Статуту ООН», – наголосив Зеленський.

«У нас немає різних версій Статуту ООН для різних частин світу», — сказав український президент і уточнив: «Немає окремого статуту ООН для БРІКС або G7. Не існує окремого російсько-іранського статуту ООН або окремого китайсько-бразильського статуту ООН. Є єдиний Статут ООН, який об’єднує всіх і повинен об’єднувати всіх».

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У середу, 25 вересня, Президент України має виступити на 79-й сесії Генасамблеї ООН.