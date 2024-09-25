Росія до зими готується бити по трьох українських атомних електростанціях, повідомив український президент під час виступу в Раді безпеки ООН 24 вересня.

Чи може Росія вдарити по трьох українських АЕС

Як зауважив Зеленський, на третьому році повномасштабної війни Росія знову намагається знищити енергосистему України.

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"Цієї осені вони стали ще цинічнішими. Вони готуються атакувати наші три атомні електростанції. У нас є ця інформація, у нас є докази. Якщо Росія готова піти так далеко, це означає, що жодні цінності для Москви не мають значення", − наголосив український президент.

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Росія фотографує українські АЕС для імовірних атак − що відомо

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія використовує супутники з Китаю для фотографування атомних електростанцій в Україні для підготовки до потенційного удару по них.

Якщо інформація підтвердиться, використання китайських супутників для фотографування українських атомних електростанцій стане ще одним прикладом допомоги Китаю у збройній агресії Росії.

Більше по темі Росіяни використовують ЗАЕС для навчання пілотів FPV-дронів Водночас для Росії ця атомна електростанція стала прикриттям для її військових.

На початку вересня під час однієї з атак російські ударні безпілотники пролітали всього за кілька кілометрів від Хмельницької атомної електростанції.