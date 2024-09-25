Уряд втілить експериментальний проєкт, яким передбачена часткова компенсація вартості обладнання українського виробництва в межах платформи "Зроблено в Україні".
Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.
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Як отримати часткову компенсацію за купівлю енергообладнання
"Доповнено постанову КМУ № 952 Порядком реалізації експериментального проєкту щодо часткової компенсації вартості техніки і обладнання вітчизняного виробництва коштом державного бюджету, передбаченої для підтримки внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги", − зазначив постійний представник Кабміну у ВР.
Отримувачами компенсації стануть суб'єкти господарювання, які купують техніку та обладнання вітчизняного виробництва для власного використання.
Наразі критерії для отримання компенсації, строки та процедура подання заявок вже визначені.
Мінекономіки сформує та затвердить перелік техніки та обладнання, на придбання якого нараховуватимуть компенсацію з держбюджету.
Умовою включення до переліку є локалізація не менш ніж 40% виробництва в Україні.
За тиждень українці відкрили 800 тис. карток для "Національного кешбеку"
Перша віцепрем'єр-міністерка й міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомляла, що за перший тиждень роботи програми "Національний кешбек" українці відкрили 800 тис. карток.
Цю програму координує Міністерство економіки України. В реалізації проєкту беруть участь Мінцифри України, АТ "Зроблено в Україні", ДП "Дія", Державна податкова служба, розрахунки в межах проєкту здійснюватимуться Ощадбанком та ще декількома уповноваженими банками України.
2 вересня в Україні офіційно стартувала програма "Національний кешбек", яка дозволить українцям отримувати 10% від вартості куплених ними вітчизняних товарів.