Як отримати часткову компенсацію за купівлю енергообладнання

Умовою включення до переліку є локалізація не менш ніж 40% виробництва в Україні.

Мінекономіки сформує та затвердить перелік техніки та обладнання, на придбання якого нараховуватимуть компенсацію з держбюджету.

Наразі критерії для отримання компенсації, строки та процедура подання заявок вже визначені.

Отримувачами компенсації стануть суб'єкти господарювання, які купують техніку та обладнання вітчизняного виробництва для власного використання.

"Доповнено постанову КМУ № 952 Порядком реалізації експериментального проєкту щодо часткової компенсації вартості техніки і обладнання вітчизняного виробництва коштом державного бюджету, передбаченої для підтримки внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги", − зазначив постійний представник Кабміну у ВР.

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Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд втілить експериментальний проєкт, яким передбачена часткова компенсація вартості обладнання українського виробництва в межах платформи "Зроблено в Україні".

За тиждень українці відкрили 800 тис. карток для "Національного кешбеку"

Перша віцепрем'єр-міністерка й міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомляла, що за перший тиждень роботи програми "Національний кешбек" українці відкрили 800 тис. карток.

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Цю програму координує Міністерство економіки України. В реалізації проєкту беруть участь Мінцифри України, АТ "Зроблено в Україні", ДП "Дія", Державна податкова служба, розрахунки в межах проєкту здійснюватимуться Ощадбанком та ще декількома уповноваженими банками України.

2 вересня в Україні офіційно стартувала програма "Національний кешбек", яка дозволить українцям отримувати 10% від вартості куплених ними вітчизняних товарів.