Служба безпеки України повідомила про затримання на Донеччині чергового агента Росії, який шпигував за Силами оборони на Покровському напрямку.

СБУ затримала агента РФ, який допомагав росіянам наступати на Покровськ

У липні 2024 року його дистанційно завербувала російська спецслужба. Росіяни дали зловмиснику завдання встановлювати геолокації штабів та укріпрайонів ЗСУ.

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Агента цікавили вогневі позиції важкої артилерії ЗСУ, а також пункти базування підрозділів СБУ, які проводять у цьому районі контрдиверсійні операції та інші бойові завдання.

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Агент нібито їздив на роботу на місцеву шахту, але під час цих поїздок приховано фіксував місця розташування українських військ та позначав відповідні координати на картах Google.

Спершу він передавав розвіддані росіянам через анонімний акаунт у популярному месенджері, але потім перейшов на комунікацію з російським куратором через заборонені соцмережі Росії.

Більше по темі СБУ схопила зрадника, який наводив російські ракети на свою бригаду ЗСУ В обмін на це російська спецслужба обіцяла вивезти агента до Росії.

Яке покарання загрожує агентові розвідки РФ, який допомагав росіянам у спробах захопити Покровськ

У затриманого вилучили мобільний телефон та сім-карти, які він використовував для зв’язку з росіянами, періодично змінюючи їх задля конспірації.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ схопила зрадника, якому ФСБ обіцяла 1 млн рублів за координати розташування позицій ЗСУ

Раніше Служба безпеки України повідомляла про затримання агента Федеральної служби безпеки Росії на Донеччині, який допомагав ворогові готувати повітряні удари по місцях дислокації ЗСУ на Покровському напрямку.

Російська спецслужба пообіцяла йому 1 млн рублів, але цієї суми він так і не отримав, оскільки обіцянку винагороди ФСБ використовує лише як мотивацію для вербування.

Отримана інформація була потрібна Росії для вербування нових агентів з метою збору розвідданих про сили оборони, що діють на Покровському напрямку.