Унаслідок удару Ізраїлю по передмістю столиці Лівану Бейруту загинув високопоставлений командир "Хезболли" Ібрагім Кубайсі, повідомляє Reuters.

Удар Ізраїлю по передмістю Бейруту 24 вересня − подробиці

Речники ЦАХАЛу повідомили, що військово-повітряні сили Ізраїлю завдали масштабних ударів по цілях угруповання "Хезболла" на півдні Лівану, зокрема по складах зброї та пускових установках, спрямованих на Ізраїль.

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"Хезболла сьогодні − це не та Хезболла, яку ми знали тиждень тому. Вона зазнала низки ударів по її командуванню і контролю, її бойовикам і засобам ведення бойових дій", − пояснив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант.

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Він додав, що удари по "Хезболлі" продовжуватимуться.

Водночас за даними The Guardian унаслідок удару загинули щонайменше шестеро людей, ще 15 отримали поранення.

"Кубайсі був головним спеціалістом у галузі виробництва ракет, близьким до найвищого військового керівництва "Хезболли", – наголошується у виданні.

Більше по темі Ізраїль заявив про непричетність до операції з підриву пейджерів "Хезболли" Уряд країни заявив про нібито "незацікавленість" у веденні війни з Ліваном.

Ізраїль заявив про непричетність до операції з підриву пейджерів "Хезболли"

Ізраїль заперечив свою причетність до нещодавнього підриву пейджерів та рацій "Хезболли" в Лівані.

Нагадаємо, що спецслужба Ізраїлю Моссад заклала вибухівку в 5 тис. тайванських пейджерів, які одночасно вибухнули в кишенях і руках членів угруповання "Хезболла".

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18 вересня Ліван повідомив про черговий вибух пейджерів та інших телекомунікаційних пристроїв. Унаслідок кібератак зазнали поранень багато людей, одна людина загинула. Зокрема, у Бейруті вибухнули рації, якими користуються члени угруповання.