Головні заяви Президента України Володимира Зеленського під час виступу на дебатах 79-ої сесії Генеральній асамблеї ООН.

Росія планує напасти на українські АЕС

Володимир Зеленський вкотре висловив в ООН занепокоєння щодо підготовки Росією ударів по атомних електростанціях в Україні.

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Він зазначив, що це може призвести до нової ядерної катастрофи в Європі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Будь-який ракетний або безпілотний удар, будь-який критичний інцидент в енергетичній системі (АЕС – ред.) може призвести до ядерної катастрофи. Такий день ніколи не повинен настати», – заявив Зеленський.

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У цьому контексті він поділився з трибуни Генасамблеї ООН інформацією, що Росія планує напади на українські АЕС і при цьому використовує супутники іноземних держав, щоби вивчити інфраструктуру цих об’єктів в Україні.

Більше по темі Росія готується атакувати три українські АЕС − Зеленський За словами Президента України, в уряду є докази планів країни-агресора.

Зеленський нагадав про Чорнобильську катастрофу, яка свого часу стала джерелом радіоактивного забруднення в Європі та окупацію росіянами в березні 2022 року Запорізької АЕС.

«Це був один із найжахливіших моментів війни, коли ніхто не міг знати, чим закінчаться російські удари по атомному об’єкту», – наголосив Зеленський.

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При цьому Президент підкреслив, що Росія цілеспрямовано вражає енергетичну інфраструктуру в Україні перед зимовими холодами, бо «Путін шукає інші способи зламати український дух».

«І якщо, не дай боже, Росія спричинить ядерну катастрофу на одній із наших атомних електростанцій, радіація не поважатиме державних кордонів, і, на жаль, різні країни можуть відчути на собі руйнівні наслідки», – наголосив Президент.

Він закликав міжнародну спільноту бути рішучими в тому, щоби чинити тиск на агресора, оскільки атомні електростанції мають залишатися безпечними.

Зеленський назвав принципи, на яких має бути завершено війну

«Ми повинні відновити ядерну безпеку. Енергія повинна перестати використовуватися як зброя. Ми повинні забезпечити продовольчу безпеку.

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Нам потрібно повернути додому всіх наших полонених солдатів і цивільних осіб, можливо, депортованих до Росії.

Ми повинні дотримуватися Статуту ООН і гарантувати наше право, право України на територіальну цілісність і суверенітет, як і будь-якої іншої країни» – сказав президент України.

Зеленський вважає, що необхідно вивести російських окупантів і притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах.

«Ми повинні запобігти екоциду й зупинити руйнування природи, викликане війною. І ми не повинні допустити повторення цього російського вторгнення», – додав він.

Президент нагадав, що два роки тому запропонував комплексну стратегію припинення війни – і гарантії безпеки, представивши Формулу миру для світових лідерів.

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Україна хоче закінчити цю війну більше, ніж будь-хто у світі. Володимир Зеленський

«Росія – країна, що більш як у двадцять разів перевищує Україну за територією, хоче ще більше землі… – це божевілля – і захоплює її день за днем, бажаючи знищити свого сусіда. І для цього Росія знайшла дуже особливих приятелів – Північну Корею та Іран, показовий вибір друзів», – сказав президент.

Тепер кожен сусід Росії у Європі та Центральній Азії відчуває, що війна може прийти і до них, додав він.

Зеленський подякував майже сотні країн і міжнародним організаціям, котрі підтримали Формулу миру.

Президент наголосив, що зустрічався з лідерами Індії, Гватемали, Японії, Італії, Туреччини, Фінляндії, Канади, Парагваю, Словенії, Німеччини та інших країн.

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«Це абсолютно різні частини світу і різні політичні устрої, але їх об'єднує одне розуміння: мир потрібен, і це має бути справжній, справедливий мир», – зазначив Зеленський.

Він зауважив, що «дехто пропонує альтернативні, половинчасті плани врегулювання – так звані «набори принципів».

Але це не лише ігнорує інтереси і страждання українців та реальність, «а й дає Путіну політичний простір для продовження війни й тиску на світ, щоб узяти під контроль більше країн».

За його словами, будь-які паралельні чи альтернативні спроби – це, по суті, спроби досягти затишшя, а не припинення війни.

Якщо хтось шукає альтернативи будь-якому з пунктів Формули миру або намагається ігнорувати будь-який із них, це, швидше за все, означає: він сам хоче зробити частину того, що робить Путін, – пункт, який вони ігнорують, розкриває бажання, яке вони приховують, пояснив Зеленський.

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За словами президента, коли «китайсько-бразильський дует намагається перерости в хор голосів» із кимось у Європі, Африці, пропонуючи щось альтернативне повному і справедливому миру, «виникає питання – у чому полягає справжній інтерес?».

Усі повинні розуміти: ви не будете посилювати свою владу за рахунок України. Володимир Зеленський

Президент пояснив, що світ уже проходив через колоніальні війни та змови великих держав за рахунок тих, хто менший.

«Українці ніколи не приймуть, ніколи не змиряться з тим, чому хтось у світі вважає, що таке жорстоке колоніальне минуле, яке сьогодні нікого не влаштовує, може бути нав'язане Україні зараз замість нормального, мирного життя», – заявив Зеленський.