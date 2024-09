У середу на мітингу в Північній Кароліні, яка вважається хитким штатом, кандидат від Республіканської партії США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський «відмовляється домовлятися» з Москвою про припинення 32-місячного вторгнення в його країну, стверджуючи, що від України все одно нічого не залишилося після більш ніж двох років війни.

«Ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовляється домовлятися, Зеленському», – сказав Трамп, який постійно вихваляється, що може домовитися про припинення війни «за 24 години», домігшись поступок як від Зеленського, так і від російського лідера Владіміра Путіна. «Що у вас залишилося?» – запитав Трамп. «Країна абсолютно знищена».

Ще раз назвавши Зеленського «ймовірно, найбільшим комерсантом на Землі», Трамп знову повторив абсурдне твердження про те, що «кожного разу», коли Зеленський приїжджає до США, йому дають 60 мільярдів доларів.Трамп, який керував шістьма компаніями, що збанкрутували, і якого було визнано винним у 34 фінансових злочинах, довгий час просував себе як бізнес-генія і майстра з ведення переговорів. Книга «Мистецтво домовлятися», написана ним у співавторстві у 1987 році, розійшлася накладом понад мільйон примірників. (Як видавець, так і співавтор книги, журналіст Тоні Шварц, заявили, що Трамп зробив дуже незначний внесок у процес написання книги. В інтерв'ю журналу New Yorker у 2016 році Шварц сказав, що написання цієї книги було його «без сумніву, найбільшим розчаруванням у житті»).Табори Зеленського і Трампа розглядали можливість зустрічі віч-на-віч на полях засідань Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку цього тижня, але агенція Франс-Пресс (AFP) повідомила, що будь-яка така зустріч, ймовірно, буде скасована. Посилаючись на американські ЗМІ, AFP повідомила, що Трамп «не оцінив інтерв'ю Зеленського журналу The New Yorker, в якому український президент заявив, що вважає, що 78-річний республіканець “насправді не знає, як зупинити війну”.До цього літа висловлювання Трампа щодо України обмежувалися заявами про те, що він закінчить війну за один день, а роль правих ізоляціоністів тим часом виконували його популісти, такі як Марджорі Тейлор Грін (Республіканська партія штату Джорджія) і сенатор Джей Ді Венс (Республіканська партія штату Огайо), кандидат у віце-президенти США. Але в останні тижні перед виборами в листопаді Трамп посилив свою критику непохитної підтримки Києва з боку нинішньої адміністрації, а також свої хибні твердження про те, що союзники по НАТО не роблять пропорційних внесків.

AFP зазначила, що зв'язалася з командою Трампа, але там відмовилися підтвердити, чи була скасована зустріч між двома ним і Зеленським.

Вперше в новітній історії виборчі очікується, що перегони в Північній Кароліні на виборах 2024 року будуть непередбачуваними, оскільки все більше лібералів з північних штатів заявляють про бажання жити в цьому колись суцільно консервативному південному штаті, економіка і населення якого розквітли за останні два десятиліття.

Трамп продовжує активну передвиборчу кампанію в Північній Кароліні, та він і його партія стикаються там з політичними невдачами. Республіканський віце-губернатор штату, якого Трамп одного разу назвав «кращим за Мартіна Лютера Кінга», цього тижня відповідав на запитання про свої публікації на порнографічному веб-сайті під назвою «Оголена Африка», де назвав себе «чорним нацистом». Зокрема, Марк Робінсон написав у розділі коментарів на сайті, що він купив би рабів, якби міг, і назвав себе «збоченцем», який насолоджується переглядом порнографії з трансгендерними зірками.

Зеленський попередив ООН, що Москва планує завдати удару по трьох атомних електростанціях, щоб позбавити Україну тепла цієї зими

У своєму зверненні до Генеральної Асамблеї ООН Зеленський заявив дипломатам та іноземним лідерам, що Путін має намір атакувати українські атомні електростанції цієї осені, а російські атаки на теплові електростанції вже вивели з ладу майже 80 відсотків генеруючих потужностей країни, і мільйони українців залишилися без електроенергії протягом війни.

«Зараз, із наближенням третьої зими цієї війни, Росія знову намагається знищити нашу енергетику, і цієї осені вони діють ще цинічніше. Вони готуються атакувати наші атомні електростанції, три з них, ми маємо цю інформацію і маємо докази цього», – сказав Зеленський в Асамблеї.

Президент зазначив, що Москва отримує розвіддані про українську енергетику із супутникових знімків, зроблених за допомогою технологій третіх країн.

«Цей вид російського цинізму продовжуватиме завдавати ударів, якщо йому дадуть хоч якесь місце у світі», – сказав Зеленський.

«Українська правда» повідомляла, що близько 80 відсотків виробництва електроенергії в Україні було знищено внаслідок російських атак на всі теплові електростанції країни, а також «значний» відсоток виробництва електроенергії на гідроелектростанціях.

"Так російський диктатор Владімір Путін готується до зими. Він сподівається замучити мільйони і мільйони українців. Звичайні сім'ї – жінок і дітей. Звичайні міста і звичайні села. Путін хоче залишити їх у темряві і холоді цієї зими, змусити Україну страждати і здатися».