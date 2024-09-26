Служба безпеки України повідомила про затримання на Закарпатті палія, який на замовлення Росії підпалив дві автівки.

СБУ затримала поплічника РФ, який підпалив авто ЗСУ та Червоного Хреста

У Телеграмі його знайшов представник ворожих спецслужб і запропонував гроші в обмін на підривну співпрацю.

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Протягом однієї доби зрадник підпалив службовий позашляховик ЗСУ та автомобіль товариства Червоного Хреста України. Зловмисник зафіксував займання на камеру свого телефона й надіслав відео російському куратору.

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Куратор відмовився платити й пообіцяв надіслати кошти після виконання ще декількох підпалів.

Правоохоронці затримали фігуранта, коли той підпалив третю автівку. На місці події в нього вилучили засоби підпалу та мобільний телефон із доказами листування з росіянами.

Яке покарання загрожує поплічнику РФ, який підпалив авто ЗСУ та Червоного Хреста

Затриманий отримав підозру за двома такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

CБУ та Нацполіція затримали ще трьох паліїв, які діяли на замовлення РФ

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще трьох російських поплічників, які підпалювали службові авто Сил оборони у Черкасах та Тернополі.

У Черкасах затримали 18-річного студента місцевого коледжу, який на замовлення Росії підпалив військовий позашляховик за допомогою легкозаймистої суміші.

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Молодик зафіксував загоряння на камеру свого телефону та відправив відеозвіт російському куратору, щоб отримати грошову винагороду.

Співробітники СБУ та Нацполіції затримали двох паліїв, які діяли у складі злочинної групи в Тернополі.

Для дестабілізації суспільно-політичної обстановки куратор з РФ пообіцяв паліям гроші в обмін на серію підпалів.