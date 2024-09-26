Бюджетний комітет Бундестагу схвалив пакет допомоги на 70 млн євро для підтримки енергетичного сектора України, пише DW.

Німеччина надішле гроші на підтримку енергосистеми України − подробиці

Гроші спрямують на забезпечення українських міст і громад малими теплоелектроцентралями, котлами, генераторами та сонячними панелями. Це роблять для того, аби створити децентралізоване енергопостачання завдяки невеликим теплоелектростанціям або сонячним системам.

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За даними DW, такий підхід запобігатиме найгіршим наслідкам у постраждалих містах та громадах, зокрема на тлі наближення зими.

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Так, громадські центри, лікарні, школи й інші соціальні об'єкти отримають надійне та незалежне енергопостачання.

"Росії буде не так просто зруйнувати децентралізовану енергосистему в Україні", − наголосила профільна міністерка Свенья Шульце.

Німеччина надала Україні додаткові 100 млн євро "зимової допомоги"

Німецький уряд надіслав Україні ще 100 млн євро "зимової допомоги".

Більше по темі У Молдові на вибори зареєструвалась рекордна кількість кандидатів Президентські вибори та референдуму про вступ до ЄС відбудуться 20 жовтня.

За словами міністерки закордонних справ ФРН Анналена Бербок, підтримка України є також підтримкою Молдови та європейської демократії.

Впродовж останніх 2 місяців Німеччина надіслала Україні шість самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000. Раніше він оголосив про надання Україні ще дванадцяти САУ Panzerhaubitze 2000.

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Під час 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 6 вересня міністри оборони ФРН і Канади повідомили про надання нової допомоги Україні.