Адміністрація чинного президента Сполучених Штатів Джо Байдена працює над наданням Україні обіцяної Конгресом допомоги до завершення каденції Байдена, повідомив Укрінформ, цитуючи заступницю речника Міноборони США Сабріну Сінгх.

Коли Україні надійде вся ухвалена Конгресом допомога

"Я поки що не маю офіційних оголошень з цього приводу, але можу вам сказати, що ми прагнемо забезпечити, щоб Україна отримала ресурси, схвалені Конгресом, до кінця терміну президентства [Джо Байдена − ред.]", − пояснила Сінгх.

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За її словами, адміністрація працює над тим, щоб в Україну відправили всю допомогу, затверджену Конгресом у травні в пакеті на понад 60 млрд доларів.

США працюють над скасуванням обмежень щодо далекобійної зброї для України

Президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація працює над зняттям обмеження на застосування Україною озброєння дальнього радіусу дії.

11 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив держсекретарю Британії Девіду Ламмі, що Україна очікує на дозвіл Великої Британії завдавати удари далекобійною зброєю по військових цілях на території Росії.

Більше по темі Норвегія почала відмовляти у наданні притулку деяким українцям Українських біженців можуть не приймати з двох причин.

4 вересня президент Володимир Зеленський зазначав, що Україні потрібен дозвіл на використання далекобійної зброї по військових об’єктах на території Росії від чотирьох країн, які безпосередньо надають зброю дальнього радіусу дії.